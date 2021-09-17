17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

17 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 17 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 17 вересня

Всесвітній день безпеки пацієнтів (International Patient Safety Day) організований у 2019 році на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я для забезпечення безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги.

День рятівника України – професійне свято співробітників Держслужби надзвичайних ситуацій було встановлено у 2008 році і приурочений до дня святкування ікони "Неопалима Купина".

День Конституції і громадянства в США (Constitution Day and Citizenship Day) відзначають в Америці щорічно, починаючи з 2001 року, в пам'ять про прийняття у 1787 році першою в західному світі Конституції.

День героїв відзначається в Анголі у день народження засновника країни Антоніо Нето.

Іменинники 17 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

Яке сьогодні церковне свято

17 вересня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та матері їхньої Христодули, пророка Боговидця Мойсея, мучениці Єрміонії, дочки апостола Пилипа, диякона, мученика Вавили Нікомидійського і з ним 84 отроків, мучеників Феодора, Міана, Юліана та Кіона. Знайдення мощей святителя Іоасафа, єпископа Білгородського. Ікони Божої Матері, званої "Неопалима купина".

Народне свято

У народі 17 вересня шанували день Вавили і вшановували ікону "Неопалима Купина". Цей образ Богородиці вважався оберегом від пожеж і блискавок. Святій чудотворній іконі молилися про захист будинку і господарства від вогню. А щоб не сталася пожежа, обходили навколо будинку з іконою Богородиці "Неопалима Купина". На світанку в цей день ходили слухати голоси відлітаючих птахів і спостерігали за поведінкою тварин.

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Прикмети на 17 вересня:

якщо по підлозі біжать миші або над селом летить зозуля – це знак пожежі;

також у цей день не можна нешанобливо ставитися до вогню;

якщо день дощовий – осінь буде сухою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 вересня

1787 – у Філадельфії прийнята Конституція США.

1922 – вперше в світі в Берліні пройшов публічний показ звукового фільму.

1957 – в Мексиці відбулося весілля Софі Лорен і Карло Понті.

1991 – створено Кабінет Міністрів України.

Хто народився 17 вересня

1832 – Сергій Боткін, лікар, громадський діяч, класик російської медицини.

1854 – Девід Бьюїк, американський інженер, промисловець.

1857 – Костянтин Ціолковський, російський і радянський вчений, піонер космонавтики.

1864 – Михайло Коцюбинський, український письменник, громадський діяч.

1935 – Кен Кізі, американський письменник, автор роману "Пролітаючи над гніздом зозулі".

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