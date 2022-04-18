18 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

18 квітня: яке сьогодні свято / Фото: kiev-foto.info

Яке народне і православне свято в українців 18 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 квітня

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites) або День всесвітньої спадщини – проводиться під егідою ЮНЕСКО, починаючи з 1982 року, з метою привернути увагу людей до питань захисту та збереження всесвітньої культурної спадщини.

День пам'яток історії та культури України – своє професійне свято з 1999 року відзначають українські архітектори та поціновувачі архітектурних шедеврів. Він присвячений Міжнародному дню пам'ятників та історичних місць.

Всесвітній день радіоаматора (World Amateur Radio Day) – відзначають ентузіасти любителі своєї справи у всьому світі на честь заснування у 1925 році Міжнародного союзу радіоаматорів.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні – був встановлений у 1918 році і відзначається на честь однієї з найстаріших організацій, що надає підтримку хворим та пораненим людям.

Іменинники 18 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.

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Яке сьогодні церковне свято

18 квітня у православній церкві настає Страсний тиждень Великого посту. Великий понеділок. Вшановується пам'ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними, преподобного Пуплія Єгипетського, преподобних Феони, Симеона і Форвина, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона, сповідника, Студійського, преподобної Феодори Солунської.

Католицька церква 18 квітня відзначає Великодній понеділок (Easter Monday) на згадку про перший день після Воскресіння Ісуса Христа.

Народне свято

У народі 18 квітня шанувався Федул Вітрогон. За назвою зрозуміло, що починалися вітряні дні, коли дули вже по-справжньому теплі вітри. У Страсний понеділок приділяли час прибиранню в будинку та на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, приведенню в порядок одягу та предметів побуту, а також молитвам.

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Прикмети на 18 квітня

прийшов Федул – губи надув, отже, погода буде похмурою;

з'явилися комахи – до швидкого тепла;

після Федула морозів можна не очікувати;

у Страсний тиждень не можна порушувати піст, суворість якого посилюється.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 18 квітня

1187 – Україна вперше згадується у Київському Літописі.

1648 – гетьман Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до повстання проти Речі Посполитої.

1846 – американець Роял Хаус запатентував телеграфний апарат.

1921 – перша нафтова свердловина на Дашавському газовому родовищі видобула газ, що стало причиною народження газової промисловості України.

1925 – було створено Міжнародну радіоаматорську спілку.

1995 – Київська міськрада повернула стародавній герб міста Києва, на якому був зображений Архангел Михаїл.

Хто народився 18 квітня

1817 – Джордж Льюїс, англійський філософ, учений, драматург.

1897 – Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.

1903 – Надія Титаренко, українська акторка.

1937 – Ростислав Бабич, український диригент, педагог.

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