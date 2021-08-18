18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

18 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 18 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 18 серпня

День ветеранів В'єтнаму або День Лонгтан відзначає Австралія.

День прикордонника святкують в Азербайджані і Казахстані.

День Конституції відзначається в Індонезії.

Національний день науки святкує Таїланд.

Іменинники 18 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Дар'я, Євдокія, Євсигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія.

Яке сьогодні церковне свято

18 серпня в православній церкві починається предпразднство Преображення Господнього. Шанується пам'ять мученика Євсигнія, священномучеників Анфіра і Фавія, пап Римських, мученика Понтія Римлянина, мучеників Кантідія, Кантідіана і Сівель, в Єгипті, праведної Нонни, матері святого Григорія Богослова.

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Народне свято

У народі 18 серпня шанувався Євсигній Житник. Селяни за звичаєм просили у землі захисту від нечистої сили і негоди, а ще їли сиру цибулю і ячмінний хліб для міцного здоров'я.

Прикмети на 18 серпня

потрібно заклинати стерню, щоб нечиста сила не виганяла з неї худобу;

яка погода на Євстигнія, таким буде весь грудень;

від сирої цибулі здоров'я додасться.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 серпня

1649 – Богдан Хмельницький уклав Зборівський договір з польським королем Яном Казимиром.

1900 – день народження терміна "телебачення".

1991 – в Криму на дачі узятий під домашній арешт екс-президент СРСР Михайло Горбачов.

Хто народився 18 серпня

1824 – П'єр Мартен, французький металург, творець мартенівської печі.

1877 – Макс Фактор, американський парфумер, засновник однойменної косметичної компанії.

1933 – Роман Поланскі, американський актор, режисер, продюсер.

1933 – Бела Руденко, українська оперна співачка.

1952 – Патрік Суейзі, американський актор, танцюрист.

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