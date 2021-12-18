18 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

18 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 18 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 18 грудня
- Міжнародний день мігрантів (International Migrants Day) – проводиться, починаючи з 2000 року під егідою ООН на честь прийняття у 1990 році Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей.
- Міжнародний день арабської мови – свято для однієї із шести офіційних мов ООН відзначається в організації з 2010 року з метою зміцнення міжкультурного діалогу та розвитку багатомовного світу.
- День працівників органів РАГСу – професійне свято працівників державних органів реєстрації актів громадянського стану бере свою історію з часів СРСР, і в пострадянські часи багато країн продовжують відзначати свято у цей день.
Іменинники 18 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
18 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасія, преподобних Киріона, ченця, та сина його Захарії, єгиптян.
Народне свято
У народі 18 грудня відзначався Савин день. Вважалося, що святий Сава продовжує роботу, яку розпочала Варвара – морозить воду у водоймах, зміцнює зимові дороги. Про цей день була приказка: "Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває".
Прикмети на 18 грудня
- на Саву не можна працювати;
- у Савин день заборонено лаятись, особливо тим, у кого є коні, щоб на зимовому шляху не сталося лиха;
- якщо посвататися в Савин день – сім'я буде міцною;
- якщо в Савин день вогонь у печі червоний і поліна тріщать – до морозів;
- дим із труби йде вгору – до морозу, а якщо стелиться по землі – чекати на снігопад.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 грудня
- 1890 – у Лондоні відкрилася перша у світі підземна електрифікована залізниця – метрополітен.
- 1892 – у Санкт-Петербурзі відбулася прем'єра балету Чайковського "Лускунчик".
- 1917 – у Києві відкрилася Українська державна академія мистецтв.
- 1940 – затверджено "План Барбаросса" нападу нацистської Німеччини на СРСР.
- 1958 – запущено перший у світі супутник зв'язку.
Хто народився 18 грудня
- 1856 – Джозеф Джон Томсон, англійський фізик, який відкрив електрон.
- 1892 – Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург.
- 1921 – Юрій Нікулін, радянський кіноактор, клоун, телеведучий, директор Цирку на Цвітному бульварі.
- 1943 – Кіт Річардс, англійський співак, гітарист, учасник рок-гурту The Rolling Stones.
- 1946 – Стівен Спілберг, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1963 – Бред Пітт, американський актор.
- 1964 – Стів Остін, американський реслер, кіноактор.
- 1980 – Крістіна Агілера, американська поп-співачка, автор пісень, танцівниця.
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.