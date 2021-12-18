18 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

18 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 грудня

Міжнародний день мігрантів (International Migrants Day) – проводиться, починаючи з 2000 року під егідою ООН на честь прийняття у 1990 році Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей.

Міжнародний день арабської мови – свято для однієї із шести офіційних мов ООН відзначається в організації з 2010 року з метою зміцнення міжкультурного діалогу та розвитку багатомовного світу.

День працівників органів РАГСу – професійне свято працівників державних органів реєстрації актів громадянського стану бере свою історію з часів СРСР, і в пострадянські часи багато країн продовжують відзначати свято у цей день.

Іменинники 18 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

18 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасія, преподобних Киріона, ченця, та сина його Захарії, єгиптян.

Народне свято

У народі 18 грудня відзначався Савин день. Вважалося, що святий Сава продовжує роботу, яку розпочала Варвара – морозить воду у водоймах, зміцнює зимові дороги. Про цей день була приказка: "Варвара мостить, Сава цвяхи гострить, Микола прибиває".

Прикмети на 18 грудня

на Саву не можна працювати;

у Савин день заборонено лаятись, особливо тим, у кого є коні, щоб на зимовому шляху не сталося лиха;

якщо посвататися в Савин день – сім'я буде міцною;

якщо в Савин день вогонь у печі червоний і поліна тріщать – до морозів;

дим із труби йде вгору – до морозу, а якщо стелиться по землі – чекати на снігопад.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 грудня

1890 – у Лондоні відкрилася перша у світі підземна електрифікована залізниця – метрополітен.

1892 – у Санкт-Петербурзі відбулася прем'єра балету Чайковського "Лускунчик".

1917 – у Києві відкрилася Українська державна академія мистецтв.

1940 – затверджено "План Барбаросса" нападу нацистської Німеччини на СРСР.

1958 – запущено перший у світі супутник зв'язку.

Хто народився 18 грудня

1856 – Джозеф Джон Томсон, англійський фізик, який відкрив електрон.

1892 – Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург.

1921 – Юрій Нікулін, радянський кіноактор, клоун, телеведучий, директор Цирку на Цвітному бульварі.

1943 – Кіт Річардс, англійський співак, гітарист, учасник рок-гурту The Rolling Stones.

1946 – Стівен Спілберг, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1963 – Бред Пітт, американський актор.

1964 – Стів Остін, американський реслер, кіноактор.

1980 – Крістіна Агілера, американська поп-співачка, автор пісень, танцівниця.

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