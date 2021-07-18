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18 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

18 липня, 07:25

Ольга Козачок

День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 липня

18 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 18 липня? День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели. День святого Афанасія, ікона Божої Матері "Домобудівниця" – в православному календарі. Афанасіїв день, Місяцеве свято – в народному календарі. Іменини святкують: Агнія, Ганна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 18 липня.

Яке сьогодні свято

18 липня в православній церкві настає 4-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобного Афанасія Афонського, мучениць Анни і Кирилли, преподобного Лампада Іринопольського. Знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Ікони Божої Матері, званої "Економісса".

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У народі 18 липня відзначали Афанасіїв день, або Місяцеве свято. Вважалося, що в цю ніч місяць на небі грає, сил додає.

Прикмети на 18 липня

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