19 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

19 березня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 березня

Міжнародний день клієнта (International Client's Day) - відзначається з 2010 року з метою привернення нових та заохочення постійних клієнтів виробниками товарів та послуг у різних сферах.

Іменинники 19 березня

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Марфа, Федір, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

19 березня у православній церкві вшановується батьківська поминальна субота – друга субота Великого посту. Вшановується пам'ять мучеників 42 в Аморії: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васою та інших з ними, преподобномученика Конона та сина його Конона, преподобного Аркадія Кіпрського. Набуття чесного Хреста і цвяхів святою царицею Оленою в Єрусалимі. Святкування ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоковської та "Благодатне небо".

Народне свято

У народі 19 березня відзначався день Костянтина. Було прийнято обходити навкруги колодязів та витоптувати сніг, щоб туди не стікала брудна тала вода, а тому день ще називали Костянтинові кола. Перше коло мав протоптати іменинник на ім'я Костянтин. Якщо до цього часу ще не було ластівок, люди зазивали їх, щоб вони швидше принесли весну.

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Прикмети на 19 березня

не можна пити з чужої криниці, інакше своя вода не потече;

якщо в криницю кинути мох – піде дощ;

на Костянтина прилітають білі лелеки;

дятел стукає по дереву – до довгих холодів;

у поминальний день не можна виконувати домашню роботу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 березня

1474 – у Венеції прийнято перший у світі закон про охорону авторського права – закон про охорону винаходів.

1917 – у Києві відбулася демонстрація з вимогами автономії для України.

1953 – вперше на телебаченні була показана церемонія вручення "Оскарів".

Хто народився 19 березня

1895 – Максим Рильський, український поет, класик української поезії ХХ століття.

1930 – Ліна Костенко, радянська та українська письменниця, поетеса.

1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетеса, художниця.

1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант.

1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, лід-вокаліст гурту "Мандри".

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