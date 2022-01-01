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2 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок
1 січня, 07:25
День наукової фантастики – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 січня.

2 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 січня

  • День наукової фантастики (Science Fiction Day) – щороку на 2 січня припадає неофіційне свято любителів та шанувальників наукової фантастики у літературі, кіно та інших видах мистецтва. Свято присвячене дню народження відомого письменника-фантаста ХХ століття Айзека Азімова.

Іменинники 2 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Данило, Іван, Ігнатій.

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Яке сьогодні церковне свято

2 січня в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського, преподобного архімандрита Ігнатія Печерського, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Філогонія, єпископа Антиохійського, святителя архієпископа Данила Сербського, святкування ікон Божої Матері Новодвірської і Леньківської, іменованої "Рятівниця потопаючих".

Народне свято

У народі 2 січня відзначався Ігнатьєв день, який був присвячений батьківському будинку, де людина народилася, виросла і отримала благословення на своє життя. А самому святому молилися про збереження рідного дому від усіляких напастей. Також цей день називали яблучним і з дерев у саду збивали сніг для найкращого врожаю.

Прикмети на 2 січня

  • якщо на Ігнатія зчистити сніг із яблунь, улітку добре вродять яблука;
  • на Ігнатія проводили хресну ходу з іконою навколо села, щоб захиститися від біди;
  • цього дня не можна кривдити родичів, особливо батьків;
  • не можна брати гроші у борг, щоб уникнути бідності;
  • погода на Ігнатія передбачає, яким буде серпень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 січня

  • 1649 – козацьке військо Богдана Хмельницького повернулося до Києва після походу на Західну Україну.
  • 1839 – Луї Дагер здійснив першу фотозйомку Місяця.
  • 1843 – у Дрезденській придворній опері відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера "Летючий голландець".
  • 1959 – в СРСР запущено першу автоматичну міжпланетну станцію "Луна-1".

Хто народився 2 січня

  • 1920 – Айзек Азімов, американський письменник-фантаст, популяризатор науки.
  • 1921 – Євгенія Ханаєва, радянська актриса театру і кіно.
  • 1937 – Віктор Ільченко, радянський артист естради, театру і кіно.
  • 1950 – Надія Гуменюк, українська поетеса, прозаїк, публіцист.

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