20 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

20 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 20 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 квітня

Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) – щороку в середу останнього повного тижня квітня адміністративні офісні працівники відзначають своє професійне свято, яке зародилося в Америці у 1952 році і незабаром поширилося у всьому світі.

– щороку в середу останнього повного тижня квітня адміністративні офісні працівники відзначають своє професійне свято, яке зародилося в Америці у 1952 році і незабаром поширилося у всьому світі. Міжнародний день китайської мови – проводиться щорічно 20 квітня під егідою ООН на честь фундатора китайської писемності Цан Цзе. День був заснований поряд з іншими офіційними мовами у 2010 році з метою заохочення багатомовності та культурної різноманітності.

Іменинники 20 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Акуліна, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

20 квітня у православній церкві настає Велика середа. Вшановується пам'ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Каліопія, мученика Руфіна, диякона, мучениці Акулини та з ними 200 воїнів, преподобного Серапіона, монаха.

Народне свято

У народі 20 квітня відзначався Акулинин день. Вважалося, що саме на Килину прокидаються русалки. Люди вірили, що неугодних собі людей русалки могли залоскотати до смерті. Тому спеціально для них жінки приносили до річки одяг або полотна. За це річкові діви платили добром і не кривдили благодійниць.

Прикмети на 20 квітня

дощ на Акулину – буде поганий урожай ярих;

мокра Акулина – гарна калина;

багато зірок на небі – буде багато грибів та ягід у лісі;

яка погода на Килину – такою буде і 20 вересня;

цього дня без зайвої потреби краще не дивитися у вікно.

Цікаві і важливі події в Україні та світу 20 квітня

1770 – англійський мандрівник Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс.

1902 – французьке вчене подружжя П'єр і Марія Кюрі вперше отримали чистий радій.

1910 – до Землі на мінімальну відстань наблизилася комета Галлея.

1935 – на американському радіо з'явився перший у світі хіт-парад.

Хто народився 20 квітня

1893 – Гарольд Ллойд, американський комедійний актор німого кіно.

1908 – Ірина Беклемішева, українська художниця.

1939 – Ганна Світлична, українська поетеса.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.