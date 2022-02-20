20 лютого: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

20 лютого: який сьогодні день / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 20 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 лютого

Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) – щороку проводиться під егідою ООН, починаючи з 2009 року, на честь всесвітньої зустрічі на найвищому рівні 1995 року, на якій було проголошено завдання соціального розвитку сучасного суспільства.

День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на честь подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, які загинули у 2014 році.

Іменинники 20 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Лука, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

20 лютого у православній церкві проводиться Тиждень про блудного сина. Вшановується пам'ять преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомидійських.

Народне свято

У народі 20 лютого відзначали день Луки. Через асоціацію з ім'ям святого головним продуктом дня, з яким господині готували страви, була цибуля. Також цього дня вшановували пам'ять покійних родичів. А ще в день Луки готували цілюще зілля з коренів, зібраних влітку. Люди вірили, що в цих ліках міститься велика сила.

Прикмети на 20 лютого

південний вітер – до гарного врожаю ярих;

якщо на Луку їсти цибулю – буде сила;

цього дня не можна скупитися, а все віддане повернеться сторицею;

краще не вдягати одяг зеленого кольору.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 20 лютого

1872 – в Америці запатентовано електричний ліфт.

1940 – вперше на екранах з'явилися мультиплікаційні герої Том і Джеррі.

1962 – астронавт Джон Гленн здійснив перший американський орбітальний космічний політ, тричі облетівши Землю.

1986 – виведено на орбіту базовий блок радянської орбітальної станції "Мир".

2002 – у Харкові започатковано українське видавництво "Видавничий дім Школа".

2014 – під час протистояння Євромайдану розстріляно активістів, згодом названих "Небесною Сотнею".

Хто народився 20 лютого

1888 – Василь Барвінський, український композитор, піаніст.

1909 – Костянтин Жук, український радянський кінорежисер.

1925 – Роберт Олтмен, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель, актриса, телеведуча.

1988 – Ріанна, барбадоська R&B-співачка.

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