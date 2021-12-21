21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

21 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 грудня

День зимового сонцестояння – найкоротший день і найдовша ніч у році, початок астрономічної зими, що символізує відродження богів, життя та природи у культурі багатьох народів.

– найкоротший день і найдовша ніч у році, початок астрономічної зими, що символізує відродження богів, життя та природи у культурі багатьох народів. День Карачуна – стародавнє свято шанування язичницького бога у слов'ян.

– стародавнє свято шанування язичницького бога у слов'ян. Йоль – середньовічне свято зимового сонцестояння у давніх німецьких народів.

– середньовічне свято зимового сонцестояння у давніх німецьких народів. День народження кросворду – святкують шанувальники популярної головоломки на честь публікації у 1913 році в американській газеті першого кросворду.

Іменинники 21 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

Західні християни 21 грудня відзначають День Святого Томаса.

21 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Патапія, апостолів від 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали, мучениці Анфіси в Римі.

Народне свято

У народі 21 грудня крім свята відродження Сонця вшановувалась Анфіса Рукодільниця. Цього дня традиційно незаміжні дівчата займалися рукоділлям, готуючи придане: пряли, ткали, шили, вишивали. Це важливо було робити на самоті, щоб ніхто не наврочив майбутнє щастя.

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Прикмети на 21 грудня

у день зимового сонцестояння не можна перебувати в смутку, сваритися, бажати комусь зла;

цього дня не належить бути в брудному, дірявому одязі та неприбраному домі;

бажано позбутися непотрібних речей, що зжили себе;

у день зимового сонцестояння не можна бути жадібним;

якщо навколо зап'ястя пов'язати шовкову нитку – це збереже від пристріту, уколів голкою, гикавки та позіхання;

яка погода на день Анфіси – така буде і на Новий рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 грудня

1898 – французи П'єр і Марі Кюрі відкрили радій.

1913 – американець Артур Вінн у газеті New York World опублікував перший у світі кросворд.

1937 – відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Волта Діснея "Білосніжка та сім гномів".

1984 – СРСР здійснив запуск міжпланетної станції "Вега-2" для дослідження планет Сонячної системи.

1988 – відбувся перший політ радянського літака Ан-225 "Мрія".

Хто народився 21 грудня

1773 – Роберт Броун, британський ботанік, який відкрив броунівський рух.

1925 – Ольга Аросєва, радянська і російська актриса театру та кіно.

1936 – Леонід Шульман, радянський і український астроном, громадський діяч.

1937 – Джейн Фонд, американська актриса, модель, письменниця, продюсер.

1940 – Френк Заппа, американський композитор, співак, гітарист, кінорежисер.

1947 – Пако Де Лусія, іспанський гітарист-віртуоз.

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