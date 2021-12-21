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21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок
21 грудня, 07:25
День зимового сонцестояння – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 грудня.

21 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 грудня

  • День зимового сонцестояння – найкоротший день і найдовша ніч у році, початок астрономічної зими, що символізує відродження богів, життя та природи у культурі багатьох народів.
  • День Карачуна – стародавнє свято шанування язичницького бога у слов'ян.
  • Йоль – середньовічне свято зимового сонцестояння у давніх німецьких народів.
  • День народження кросворду – святкують шанувальники популярної головоломки на честь публікації у 1913 році в американській газеті першого кросворду.

Іменинники 21 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

Західні християни 21 грудня відзначають День Святого Томаса.

21 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Патапія, апостолів від 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали, мучениці Анфіси в Римі.

Народне свято

У народі 21 грудня крім свята відродження Сонця вшановувалась Анфіса Рукодільниця. Цього дня традиційно незаміжні дівчата займалися рукоділлям, готуючи придане: пряли, ткали, шили, вишивали. Це важливо було робити на самоті, щоб ніхто не наврочив майбутнє щастя.

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Прикмети на 21 грудня

  • у день зимового сонцестояння не можна перебувати в смутку, сваритися, бажати комусь зла;
  • цього дня не належить бути в брудному, дірявому одязі та неприбраному домі;
  • бажано позбутися непотрібних речей, що зжили себе;
  • у день зимового сонцестояння не можна бути жадібним;
  • якщо навколо зап'ястя пов'язати шовкову нитку – це збереже від пристріту, уколів голкою, гикавки та позіхання;
  • яка погода на день Анфіси – така буде і на Новий рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 грудня

  • 1898 – французи П'єр і Марі Кюрі відкрили радій.
  • 1913 – американець Артур Вінн у газеті New York World опублікував перший у світі кросворд.
  • 1937 – відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Волта Діснея "Білосніжка та сім гномів".
  • 1984 – СРСР здійснив запуск міжпланетної станції "Вега-2" для дослідження планет Сонячної системи.
  • 1988 – відбувся перший політ радянського літака Ан-225 "Мрія".

Хто народився 21 грудня

  • 1773 – Роберт Броун, британський ботанік, який відкрив броунівський рух.
  • 1925 – Ольга Аросєва, радянська і російська актриса театру та кіно.
  • 1936 – Леонід Шульман, радянський і український астроном, громадський діяч.
  • 1937 – Джейн Фонд, американська актриса, модель, письменниця, продюсер.
  • 1940 – Френк Заппа, американський композитор, співак, гітарист, кінорежисер.
  • 1947 – Пако Де Лусія, іспанський гітарист-віртуоз.

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