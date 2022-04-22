22 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

22 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 22 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 квітня

Міжнародний день Матері-Землі (International Mother Earth Day) – всесвітня дата, організована ООН у 2009 році, яка символізує свято нашого спільного затишного будинку. Проводиться з метою гармонізації людей із природою та планетою Земля для досягнення правильного балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь.

Іменинники 22 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Вадим, Гаврило, Марфа.

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Яке сьогодні церковне свято

Розп'ятий Ісус / Фото: Wikipedia

22 квітня у православній церкві настає Велика Страсна п'ятниця. Пам'ять святих рятівних пристрастей Господа нашого Ісуса Христа. Вшановується пам'ять мученика Євпсихія, мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та ін. 270-х, преподобномученика Вадима, архімандрита.

Народне свято

У народі 22 квітня шанували Вадима Ключника. У цей період починався вигін худоби на трав'яні луки. А ще цього дня люди з особливою пошаною ставилися до води. У Страсну п'ятницю люди йшли до храму, молилися та сумували. А вся домашня робота була заборонена.

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Прикмети на 22 квітня:

щоб зміцнити здоров'я, у день Ключника вмивалися ключовою водою;

якщо вода прозора, як скло – життя буде довгим і благополучним;

якщо вода вирує і піниться – до хвороби та неприємностей;

зоряне небо у Страсну п'ятницю – до врожаю зернових;

у Страсну п'ятницю не можна прати, інакше на білизні проявляться плями крові;

в жодному разі у Страсну п'ятницю не можна копати землю і забивати цвяхи.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 квітня

1967 – гурт Pink Floyd вперше потрапив до англійського хіт-параду з піснею Arnold Layne.

1969 – Джон Уінстон Леннон офіційно змінив ім'я на Джон Вінстон Оно Леннон.

1970 – Америка вперше відсвяткувала День Землі.

Хто народився 22 квітня

1724 – Іммануїл Кант, видатний німецький філософ.

1904 – Роберт Оппенгеймер, американський фізик, "батько атомної бомби".

1928 – Володимир Шинкарук, український філософ, президент товариства "Знання" України.

1937 – Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1974 – Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу".

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.