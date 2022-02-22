22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

22 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 лютого

Міжнародний день підтримки жертв злочинів – проходить у багатьох країнах на честь прийняття 1990 року урядом Англії "Хартії жертв злочинів" з метою звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій.

– проходить у багатьох країнах на честь прийняття 1990 року урядом Англії "Хартії жертв злочинів" з метою звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій. День кішки – в Японії щорічно проводиться неофіційне свято, присвячене домашнім улюбленцям.

Іменинники 22 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро, Тихін.

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Яке сьогодні церковне свято

22 лютого в православній церкві вшановується пам'ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського, в Далеких печерах, преподобних Никифора та Геннадія Важозерських, священномучеників Маркелла, єпископа Сикелійського, Філагрія, єпископа Кіпрського, та Панкратія, єпископа Тавроменійського. Знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського.

Народне свято

У народі 22 лютого відзначали день Панкратія. Наприкінці зими люди перевіряли господарство, лагодили інвентар, готувалися до весняних робіт. Також на день Панкратія дивилися на погоду, намагаючись визначити, наскільки зима починає слабшати та повертати на весну.

Прикмети на 22 лютого

на Панкратія ніч темна – тікає геть зима;

чим холодніший останній лютневий тиждень, тим теплішим буде березень;

мороз на Панкратія – останній у сезоні;

цього дня не можна завдавати нікому зло і навіть вбивати домашніх комах.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 лютого

1946 – американський мікробіолог Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин.

1966 – у СРСР запущено супутник "Космос-110" із собаками Вітерцем і Вугликом на борту.

1990 – англійський уряд опублікував "Хартію жертв злочинів".

2000 – в Україні скасовано положення про страту.

2014 – Верховна Рада усунула 4-го президента України Віктора Януковича та призначила позачергові вибори.

Хто народився 22 лютого

1732 – Джордж Вашингтон, американський військовий та державний діяч, перший президент США.

1788 – Артур Шопенгауер, німецький філософ, один із перших представників школи ірраціоналізму.

1806 – Лев Боровиковський, український поет, байкар, реформатор системи віршування.

1817 – Нільс Гаде, органіст, скрипаль, найвидатніший датський композитор ХІХ століття.

1819 – Джеймс Рассел Лоуелл, американський поет, есеїст, педагог.

1857 – Генріх Герц, німецький фізик, один із основоположників електродинаміки.

1918 – Роберт Вадлов, американець, найвища людина в історії, яка, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, досягла росту 272 см.

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