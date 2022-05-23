23 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

23 травня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 23 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 травня

Всесвітній день черепахи – екологічне свято, встановлене у 2000 році на честь тварини, яка символізує мудрість та довголіття. – екологічне свято, встановлене у 2000 році на честь тварини, яка символізує мудрість та довголіття.

Міжнародний день спортивної боротьби – свято борцівської спільноти, яке відзначається на честь проведення у 1904 році у Відні першого чемпіонату світу з боротьби.

День морської піхоти України – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається з 2018 року.

Іменинники 23 травня

День ангела відзначають: Василь, Кирило, Симон, Таїсія.

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Яке сьогодні церковне свято

Києво-Братська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

23 травня в православній церкві вшановується пам'ять апостола Симона Зилота, святителя Симеона, єпископа Володимирського та Суздальського в Києві, у Ближніх печерах, мучеників Алфія, Філадельфа, Кіпріана, Онисіма, Еразма та інших, мученика Ісіхія Антіохійського, преподобної Ісидори, юродивої, блаженної Таїсії. Святкування Києво-Братської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 23 травня відзначався Симонов день. Вважалося, що у цей період Земля святкує свої іменини, тому до неї ставилися з повагою. Корисно прогулятися землею босоніж, щоб зарядитися енергією та силою.

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Прикмети на 23 травня

Земля – іменинниця, а тому цього дня гріх орати;

у день Симона можна знайти скарби;

корисно збирати лікарські рослини;

якщо віник упав на гостя – той прийшов із недобрими думками.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 травня

1592 – у Венеції заарештований за єресь італійський філософ Джордано Бруно.

1918 – гетьман Скоропадський видав указ України щодо Морського відомства "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

1969 – англійська рок-група The Who створила першу в історії рок-оперу "Томмі".

Хто народився 23 травня

1878 – Олександра Скоропадська, дружина Гетьмана України Павла Скоропадського.

1883 – Дуглас Фербенкс, американський актор німого кіно, перший президент Американської академії кіномистецтв.

1921 – Григорій Чухрай, український кінорежисер, сценарист.

1933 – Джоан Коллінз, англійська актриса, письменниця.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.