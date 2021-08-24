24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

24 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 24 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 24 серпня
- День Незалежності України - офіційне державне свято і вихідний день, який встановлено на честь проголошення незалежності України і в 2021 році відзначає 30-річний ювілей.
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- Міжнародний день дивної музики (International Strange Music Day) , який також називається День незвичайної музики – був придуманий американським музикантом Патріком Грантом в 1998 році.
- День Пяртеля – в Естонії відзначається народне свято початку осені, відоме з XVIII століття.
- День святого Варфоломія сьогодні відзначають католики на честь одного з дванадцяти апостолів Христа.
Іменинники 24 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
24 серпня в православній церкві шанується пам'ять мученика архідиякона Євпла, преподобномучеників Феодора і Василія Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Сусанни, діви, і з нею Гая, папи Римського, Гавинія, пресвітера, Клавдія, Максима, Препедигни, Олександра і Куфія.
Народне свято
У народі 24 серпня вшановувалися Василь і Євпатий Коловрат. Люди називали цей день страшним, тому що на кладовищах і на болотах спостерігали появу блукаючих вогнів. Вважалося, що це виходили душі убитих і потонулих людей. На Василя стригли овець і пряли шерсть.
Прикмети на 24 серпня
- туман на Василя – до погожих днів;
- на Коловрат не можна ходити на болота;
- на Євпатия Коловрата у жодному разі не можна пити спиртне, бо покарають душі померлих.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 серпня
- 79 – виверження вулкана Везувію, під попелом якого опинилися поховані міста Помпеї, Геркуланум і Стабія.
- 1572 – масове вбивство католиками гугенотів у Франції, відоме як Варфоломіївська ніч.
- 1853 – день народження картопляних чіпсів.
- 1869 – в Америці запатентована перша вафельниця.
- 1944 – день визволення Молдавії від фашистських загарбників.
- 1981 – вбивця Джона Леннона Марк Чепмен отримав довічне ув'язнення.
- 1991 – Україна проголосила свою незалежність, а Михайло Горбачов склав із себе повноваження глави СРСР.
Хто народився 24 серпня
- 1928 – Левко Лук'яненко, український політичний і громадський діяч.
- 1947 – Пауло Коельо, бразильський письменник.
- 1970 – Юрій Горбунов, український актор, телеведучий.
Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:
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