24 березня: який сьогодні день, прикмети та чого не можна робити

24 березня - рівно мисяць вид початку війни Росії проти України / Фото: Getty Images

Яке народне та православне свято в українців 24 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 березня

Рівно місяць, відколи почалася війна. 24 лютого близько 5-ї години ранку Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Путін завдав ракетного удару по об'єктах військової інфраструктури нашої країни, називаючи війну з тисячами смертей мирних жителів "спеціальною операцією з метою демілітаризації та денацифікації України". У більшості спроб захопити українські міста рашисти зазнали фіаско та великих втрат. ЗСУ впевнено стоять на захисті країни та хоробро обороняють наш народ. Попри це, внаслідок війни в Україні гинуть тисячі мирних жителів, серед яких уже 121 дитина . Волонтери з України та всього світу надають колосальну підтримку армії та всім людям, які опинилися у важкій ситуації. Ще ніколи український народ не був таким об'єднаним! Україна має намір стояти за свободу та незалежність до кінця. Перемога за нами! Слава Україні!

24 лютого близько 5-ї години ранку Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Путін завдав ракетного удару по об'єктах військової інфраструктури нашої країни, називаючи війну з тисячами смертей мирних жителів "спеціальною операцією з метою демілітаризації та денацифікації України". У більшості спроб захопити українські міста та великих втрат. ЗСУ впевнено стоять на захисті країни та хоробро обороняють наш народ. Попри це, внаслідок війни в Україні гинуть тисячі мирних жителів, серед яких уже . Волонтери з України та всього світу надають колосальну підтримку армії та всім людям, які опинилися у важкій ситуації. Ще ніколи український народ не був таким об'єднаним! Україна має намір стояти за свободу та незалежність до кінця. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив важливе відкриття – палички Коха, яка є збудником смертельної хвороби – туберкульозу, за що пізніше отримав Нобелівську премію. 1982 року рішенням ВООЗ та Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом, на честь 100-річчя від дня відкриття збудника хвороби, 24 березня встановлено Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив важливе відкриття – палички Коха, яка є збудником смертельної хвороби – туберкульозу, за що пізніше отримав Нобелівську премію. 1982 року рішенням ВООЗ та Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом, на честь 100-річчя від дня відкриття збудника хвороби, 24 березня встановлено Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Міжнародний день боротьби з депресією був заснований для привернення уваги до цієї хвороби. Варто зазначити, що депресія піддається лікуванню, а у запущених випадках може призвести до серйозних психічних розладів. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всьому світі від депресії страждають понад 360 млн людей. Зазначимо, раніше психолог назвала 10 причин появи депресії.

Іменинники 24 березня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Ян, Юхим, Єгор, Василь, Сабіна.

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Яке сьогодні церковне свято

24 березня у православній церкві вшановують пам'ять Преподобного Софронія Печерського, затворника; Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; перенесення мощей мученика Єпимаха Нового.

Народне свято

Єфимів день. Єфим народився у 15 столітті у сім'ї священика. Пара довго не могла мати дітей і пообіцяла, що майбутню дитину присвятить Богові. У 1429 р. він був обраний в архієпископи новгородські. За час своєї активної діяльності Євфимій зробив колосальний внесок у будівництво та відновлення храмів, а також у переписування церковних книг.

Прикмети на 24 березня

24 березня починається рух соку у березах;

при перших звуках зозулі слід брякнути грошима, щоб пощастило у фінансовому плані;

якщо зозуля дала про себе знати до появи першого листя – прикмета неоднозначна. Перше тлумачення – до голоду. Друге ж говорить про те, що злодіям у домі буде невдача;

саме 24 березня розпочинали роботи в саду;

нічний іній – відсутність снігопаду та хороша погода вдень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 24 березня

1801 – у Михайлівському замку внаслідок змови вбито російського імператора Павла I.

1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.

1930 – карликова планета Плутон отримує своє справжнє ім'я.

1933 – Гітлер проголосив Німеччину Третім рейхом.

1992 – головою Національного банку України призначено В. Гетьмана.

1993 – президент ПАР Фредерік де Клерк заявив, що країна створила шість атомних бомб, які сама знищила.

1999 – початок бомбардувань НАТО у містах Югославії, включаючи столицю – Белград.

1999 – пожежа в Монбланському тунелі, внаслідок якої загинуло 39 людей.

2006 – у столиці Білорусі – Мінську, через чотири дні існування, було знищено опозиційне наметове містечко, встановлене на центральній площі столиці. В результаті було затримано понад 500 молодіжних активістів.

2008 – в Олімпії було запалено олімпійський вогонь Пекінської олімпіади.

Хто народився 24 березня

1953 – Луї Андерсон, актор, сценарист, продюсер.

1977 – Джесіка Честейн, актриса, продюсер.

1973 – Джим Парсонс, актор, продюсер.

1987 – Марія Вальверде, актриса.

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