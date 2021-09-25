25 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

25 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 25 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 25 вересня
- Всесвітній день фармацевта (World pharmacist day) – професійне свято фахівців в області фармацевтики проводиться під егідою Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) починаючи з 2010 року.
- Всесвітній день мрії (World Dream Day) відзначається з 2012 року з метою допомогти людям здійснити їхні мрії.
- Європейський день грибів (European Mushroom Day) – свято проводиться в четверту суботу вересня з метою підвищити обізнаність про важливість грибів для екосистем і повсякденного життя.
- Національний день коміксів (National Comic Book Day) – в Америці щорічно 25 вересня відзначають любителі цього виду друкованої продукції.
Іменинники 25 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Опанас, Данило, Іван, Микола, Семен, Федір, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
25 вересня в православній церкві відзначається субота перед Воздвиженням, віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять священномученика Автонома, єпископа Італійського, мученика Юліана і з ним 40 мучеників, мученика Феодора Олександрійського, священномученика Корнута, єпископа Нікомидійського
Народне свято
У народі 25 вересня шанувався Артамон Змійовик. За спостереженнями людей, в цей період багато тварин, зокрема змії, готуючись до зимівлі, ховаються по норах і барлогах. Також це був значимий день у мисливців. А ось на болото ходити було не можна.
Прикмети на 25 вересня
- на Артамона звірі ховаються в лісах;
- якщо на Артамона вбити хоча б зайця, то вдалим буде не лише полювання, а й усі починання;
- виріс високий бур'ян – зима буде сніжною;
- якщо до Артамону з дерев опало все листя – до швидкої зими;
- довгі сутінки – до похмурої погоди, короткі – до гарної.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 вересня
- 1493 – Христофор Колумб вирушив у свою другу подорож до Америки.
- 1789 – Генерал-майор Дон Хосе де Рібас (Йосип Дерибас) взяв турецьку фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
- 1818 – англійський лікар Джеймс Бландел вперше в світі здійснив переливання крові від людини до людини.
- 1974 – журнал "Сайенс" вперше надрукував дані досліджень про негативний вплив аерозолів на озоновий шар Землі.
Хто народився 25 вересня
- 1906 – Дмитро Шостакович, радянський композитор, піаніст.
- 1920 – Сергій Бондарчук, радянський актор, режисер, сценарист.
- 1932 – Анатолій Солов'яненко, український оперний співак.
- 1944 – Майкл Дуглас, американський кіноактор, продюсер.
- 1951 – Людмила Єфименко, радянська і українська кіноактриса.
- 1952 – Крістофер Рів, американський актор, режисер.
- 1966 – Джейсон Флемінг, британський актор.
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