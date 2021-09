26 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Європейський день мов (European Day of Languages) проводиться з 2001 року за сприяння Ради Європи з метою підтримати мовне розмаїття, а також розвиток вивчення і викладання різних мов у світі.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) був заснований у 2013 році під егідою ООН з метою досягнення миру і безпеки на планеті без ядерної зброї.