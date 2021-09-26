Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Лайфхакер Свята

26 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок
26 вересня, 07:25
День вихователя, День машинобудівника, Міжнародний день глухих – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 вересня.

26 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 26 вересня

  • Європейський день мов (European Day of Languages) проводиться з 2001 року за сприяння Ради Європи з метою підтримати мовне розмаїття, а також розвиток вивчення і викладання різних мов у світі.
  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) був заснований у 2013 році під егідою ООН з метою досягнення миру і безпеки на планеті без ядерної зброї.
  • Всесвітній день контрацепції (World Contraception Day) – відзначається з 2007 року з метою пропаганди зменшення рівня незапланованих вагітностей та абортів.
  • День машинобудівника – своє професійне свято машинобудівники багатьох країн відзначають в останню вересневу неділю.
  • День вихователя і дошкільних працівників в Україні також припадає на останню вересневу неділю, починаючи з 2011 року.
  • Міжнародний день глухих (International Deaf Day) був організований у 1951 році на честь створення Всесвітньої федерації глухонімих і щорічно відзначається в останню неділю вересня.

Іменинники 26 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

26 вересня в православній церкві відзначається пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Шанується пам'ять священномученика Корнилія, сотника, мучеників Кронида, Леонтія і Серапіона, мучеників Селевка і Стратоника, мучеників Макровія і Гордіана, священномученика Юліана, пресвітера, мучеників Іллі, Зотика, Лукіана і Валеріана, преподобного Петра в Атрої, великомучениці Кетевані, цариці Кахетинської.

Народне свято

У народі 26 вересня відзначався Корнілов день. Люди спостерігали, що з цього періоду припинялося всяке зростання рослин. Збирали врожай останніх коренеплодів, з них робили страви і заготовляли на зиму. Зазвичай на Корнилія йшов останній теплий дощ.

Прикмети на 26 вересня

  • з Корнилія корінь у землі не росте, а мерзне;
  • прийшов Корнилій святий – із землі кореневище геть;
  • дощ на Корнилія – наступний рік буде врожайним;
  • в цей день не можна грати весілля і ворожити на дзеркалах.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 вересня

  • 1887 – Еміль Берлінер запатентував грамофон.
  • 1969 – в Англії вийшов останній студійний альбом "Бітлз" Abbey Road.
  • 1977 – перший струм дала перша українська атомна електростанція – Чорнобильська АЕС.
  • 1995 – Україна була прийнята в Раду Європи.

Хто народився 26 вересня

  • 1181 – Франциск Ассизький, італійський проповідник, засновник ордена францисканців.
  • 1832 – Петро Сокальський, український композитор, літератор.
  • 1849 – Іван Павлов, російський вчений-фізіолог.

Реклама

Дивіться відео, куди піти з дітьми: розповідають мами-блогери

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Реклама

Реклама