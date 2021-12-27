27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 грудня

День вирізання сніжинок – неофіційне, цікаве та творче свято, коли багато людей у новорічні та різдвяні свята прикрашають оселі паперовими сніжинками та гірляндами. – неофіційне, цікаве та творче свято, коли багато людей у новорічні та різдвяні свята прикрашають оселі паперовими сніжинками та гірляндами.

Міжнародний день протиепідемічної готовності (International Day of Epidemic Preparedness) – пам'ятна дата, започаткована ООН у 2020 році після появи нової загрози для людей у всьому світі – пандемії COVID-19.

День створення МВФ – у1945 році в Америці було створено Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund) – спеціалізовану установу ООН.

Іменинники 27 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Іларіон, Микола, Филимон.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

У католиків щороку 27 грудня відзначається День апостола та євангеліста Іоанна, автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення.

27 грудня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Фірса, Левкія і Калиника, мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха.

Народне свято

У народі 27 грудня відзначали Филимонів день. Зимові ночі все ще залишалися довгими і темними, тому цей час був страшним для людей. Вважалося, що саме зараз панувала всяка нечисть, здатна нашкодити людям.

Реклама

Прикмети на 27 грудня

у кого в домі чистота і порядок, тих злі духи оминають;

яка погода на Филимона, таким буде весь лютий;

якщо Филимонів день морозний – влітку очікується спека;

завірюха у Филимонів день – до хорошого врожаю наступного року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 грудня

537 – освячено Собор святої Софії у Константинополі.

1932 – у СРСР з'явилася єдина паспортна система та паспортно-візова служба.

1945 – у Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду.

1994 – запущено в експлуатацію київську станцію метро "Позняки".

1997 – введено в експлуатацію київську станцію метро "Печерська".

Хто народився 27 грудня

1571 – Йоган Кеплер, німецький математик, астроном, який відкрив закони руху планет.

1832 – Павло Третьяков, російський меценат, засновник Третьяковської галереї.

1848 – Джованні Баттіста Піреллі, італійський інженер, засновник компанії Pirelli.

1901 – Марлен Дітріх, німецька та американська актриса театру і кіно, співачка.

1939 – Еммануїл Віторган, радянський і російський актор театру і кіно.

1974 – Олена Вінницька, українська співачка, авторка пісень.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.