27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

27 березня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 27 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Не забудьте, що цього дня Україна переходить на літній час шляхом переведення стрілок на 1 годину вперед.

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Який сьогодні день, 27 березня

Міжнародний день театру (World Theatre Day) – організований у 1961 році для зміцнення взаєморозуміння та миру між народами і щорічно відзначається 27 березня міжнародними театральними товариствами та шанувальниками цього виду мистецтва.

– організований у 1961 році для зміцнення взаєморозуміння та миру між народами і щорічно відзначається 27 березня міжнародними театральними товариствами та шанувальниками цього виду мистецтва. День нефролога – професійне свято медиків, що спеціалізуються на хворобах в області нирок.

Іменинники 27 березня

День ангела сьогодні відзначають: Венедикт, Михайло, Ростислав.

Яке сьогодні церковне свято

27 березня у православній церкві настає 3-тя неділя Великого посту. Хрестопоклонний тиждень. Вшановується пам'ять преподобного Венедикта, святителя Феогносту, митрополита Київського та всієї Русі, благовірного великого князя Ростислава-Михайла, святителя Євсхімона, сповідника, єпископа Лампсакійського. Святкування Феодорівської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 27 березня відзначався Венедиктів день, який ще називали Скотником, тому що в цей період люди уважно поводилися з домашніми тваринами, випускали у двір, чистили, замовляли від псування і пристріту.

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Прикмети на 27 березня

мороз на Венедиктів день – така погода протримається ще тиждень;

грім у цей день – до врожайного та родючого літа;

у Венедиктів день не можна дивитися у дзеркало;

також не потрібно колоти дрова і точити ножі – до сварок.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 березня

1854 – в Америці Абрахам Гесснер запатентував гас.

1860 – американець М. Л. Бірн запатентував штопор.

1943 – Раднарком України ухвалив постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка.

1968 – в авіакатастрофі загинув перший космонавт Юрій Гагарін.

1990 – у Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса.

Хто народився 27 березня

1863 – Генрі Ройс, англійський промисловець, засновник компанії Rolls-Royce.

1868 – Патті Сміт Хілл, американська вчителька, авторка пісні Happy Birthday to You.

1963 – Квентін Тарантіно, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1970 – Мерайя Кері, американська поп- та R&B-співачка, автор пісень, актриса, продюсер.

1970 – Елізабет Мітчелл, американська актриса театру, кіно та телебачення.

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