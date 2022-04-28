28 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

28 квітня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 квітня

Всесвітній день охорони праці або Всесвітній день безпеки та здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work) – проводиться під егідою Міжнародної організації праці МОП з 2003 року з метою привернути увагу до організації культури охорони праці та зниження смертності на робочому місці.

День охорони праці в Україні – також відзначається 28 квітня, починаючи з 2006 року, та приурочений до міжнародного свята. 2022 року день присвячений формуванню позитивної культури безпеки та здоров'я.

Іменинники 28 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василіса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона апостолів від 70-х / Фото: Wikipedia

28 квітня у православній церкві триває Світла седмиця, що настала після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять апостолів від 70-х Аристарха, Пуда і Трофима, мучениць Василіси й Анастасії, мучеників Месукевійських Сухія і воїнів його: Андрія, Анастасія, Талала, Феодорита, Івхиріона, Йордана, Кіндрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, Доментіана, Віктора, Зосими. Мученика Сави Готського, Благовірного великого князя Мстислава Володимировича. Святкується Вишгородська (Володимирська) ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 28 квітня вшановувався Пудів день. Зазвичай у цей період бджолярі оглядали пасіки та перевіряли стан бджіл, як вони перенесли зиму. А коли з'являлися квіти, вулики виносили на свіже повітря і бджіл випускали на перший обліт.

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Прикмети на 28 квітня

на день святого Пуда виймають бджіл з-під спуда;

якщо на Пуда птахи грають – до теплої та сонячної погоди;

червоний схід – до сильних вітрів;

на Пуда не можна працювати допізна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 квітня

1621 – українські православні священики написали "Протестацію", де обговорили правомірність поновлення православної ієрархії.

1908 – засновано Всесвітню асоціацію есперанто (UEA).

2001 – пройшов політ першого космічного туриста, американця Денніса Тіто.

Хто народився 28 квітня

1928 – Петро Китастий, бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т.Г. Шевченка.

1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноактриса.

1981 – Джессіка Альба, американська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.