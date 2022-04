28 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день охорони праці або Всесвітній день безпеки та здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work) – проводиться під егідою Міжнародної організації праці МОП з 2003 року з метою привернути увагу до організації культури охорони праці та зниження смертності на робочому місці.