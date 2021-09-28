28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

28 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 28 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 28 вересня
- Міжнародний день загального доступу до інформації (International Right to Know Day) – був заснований ЮНЕСКО в 2015 році на честь головного принципу демократичних основ сучасного суспільства шукати, одержувати і поширювати інформацію.
- Всесвітній день боротьби проти сказу (World Rabies Day) щорічно з 2007 року проводиться за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу з метою привернути увагу до проблеми поширення і наслідків хвороби.
- День працівників атомної галузі відзначає Казахстан з 2008 року.
- День державності святкує Чехія 28 вересня на честь покровителя святого Вацлава.
- День учителя святкують Тайвань і Філіппіни на честь дня народження Конфуція.
Іменинники 28 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Семен, Степан, Федот, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
28 вересня в православній церкві відзначається віддання свята Воздвиження Хреста Господнього . Знайдення мощей святителя Акакія, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Аскліади (Аскліпіодоти), мученика Порфирія. Знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана. Преподобного Філофея, пресвітера, в Малій Азії, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, святителя Симеона, архієпископа Солунського. Новоникитської ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 28 вересня шанувався Микита Гусятник. День отримав таку назву, тому що саме в цей період починався забій птиці, відгодованої за літо. А ще активно йшло полювання на диких гусей, які нагуляли жир і готувалися до відльоту у вирій. Тому головною стравою на столі була печена гуска. У цей день батьки молилися святому Микиті про одужання дітей.
Прикмети на 28 вересня
- якщо гуси летять високо – повінь навесні також буде високою;
- гуси стоять у воді, підгортаючи лапу – до швидких заморозків;
- гуси купаються у воді – можна чекати на потепління;
- якщо на деревах з'явився іній – скоро почнуться затяжні дощі.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 вересня
- 1651 – Богдан Хмельницький з поляками уклали Білоцерківський мирний договір.
- 1939 – в ході Другої світової війни відбулася капітуляція Варшави.
- 1939 – укладено "Договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною".
- 1944 – почалася Белградська стратегічна наступальна операція.
- 2009 – індійський космічний апарат Chandrayaan-1 знайшов на Місяці воду.
Хто народився 28 вересня
- 551 до н. е. – Конфуцій, китайський філософ і мислитель.
- 1924 – Марчелло Мастроянні, італійський актор.
- 1928 – Коко Тейлор, американська співачка, "королева блюзу".
- 1929 – Дмитро Павличко, український поет, перекладач, політичний діяч.
- 1934 – Бріжит Бардо, французька кіноактриса, співачка, фотомодель.
- 1968 – Наомі Воттс, британська актриса і продюсер.
- 1972 – Діта фон Тіз, американська співачка, фотомодель, актриса.
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