29 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

29 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 квітня

Міжнародний день танцю (International Dance Day) – присвячений усім стилям танцю, був заснований 1982 року з ініціативи ЮНЕСКО у день народження французького балетмейстера Жан-Жоржа Новерра.

День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї – організований 2005 року на Конференції держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.

Всеукраїнський день футболу – проводиться 29 квітня, починаючи з 1992 року, коли українська збірна вперше вийшла на поле у формі національних кольорів.

Всесвітній день виконання дитячих бажань – став відзначатися з 2010 року і приурочений до річниці виконання бажання Кріса Грейсіуса – хлопчика, хворого на лейкемію, для якого співробітники Департаменту громадської безпеки Арізони та місцеві поліцейські здійснили мрію.

Всесвітній день виконання дитячих бажань / Фото: Unsplash

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Іменинники 29 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій.

Яке сьогодні церковне свято

29 квітня у православній церкві триває Світлий тиждень, що настав після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, мученика Леоніда та мучениць Харієси, Нікі, Галини, Каліси, Нунехії, Василіси, Феодори, Ірини та інших. Святкування Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 29 квітня шанувалася Арина (Ірина) Розсадниця. Як зрозуміло з назви, у цей період люди займалися розсадою, сіяли капусту, висаджували огірки, а ще білили стовбури садових дерев. Під час повені вода в річках розмивала береги, залишаючи яри, а тому свято ще називали Арина – розрий береги.

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Прикмети на 29 квітня:

західний вітер цього дня до дощів;

хмари на небі розсіюються – дощів не буде;

на Арину садять капусту та огірки.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 квітня

1897 – день відкриття електрона англійським вченим Джозефом Томсоном.

1918 – Павла Скоропадського було обрано гетьманом України.

1955 – Україна ухвалила рішення про увічнення місць, пов'язаних із життям та діяльністю Тараса Шевченка.

1992 – національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини.

Хто народився 29 квітня

1727 – Жан-Жорж Новерр, французький танцівник, хореограф, реформатор балету.

1872 – Теофіл Ріхтер, український музикант, викладач, композитор, батько Святослава Ріхтера.

1899 – Дюк Еллінгтон, американський джазовий музикант.

1908 – Джек Вільямсон, американський письменник-фантаст.

1970 – Ума Турман, американська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.