29 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

29 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 березня

Міжнародний день фортепіано – музичне свято, що традиційно відзначається на 88-й день року – саме така кількість клавіш в інструменті.

Іменинники 29 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

29 березня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Савина та Папи, апостола Аріставула, єпископа Врітанійського, священномученика Олександра, папи Римського, мученика Юліана Аназаврського, священномучеників Трохим і Фала, пресвітерів Лаодикійських.

Народне свято

У народі 29 березня відзначався Савин день, який також називали Візним днем, тому що в цей період санна дорога танула і треба було міняти сани на віз, а для цього потрібно було привести його в порядок, полагодити і зміцнити колеса, прикріпити оглоблі.

Прикмети на 29 березня

на Савин день не можна сваритися та лінуватися;

якщо цей день теплий, то і вся весна буде такою.

сніг тане швидко, а дорогою течуть струмки – літо буде дощовим;

якщо води небагато, і вона тече повільно – рік буде неврожайним.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 березня

1795 – у Відні відбувся перший концерт Людвіга ван Бетховена.

1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру.

1848 – Ніагарський водоспад зупинився більш ніж на 30 годин через крижані пробки на річці Ніагара.

1974 – американський космічний апарат Mariner 10 зробив фотографії планети Меркурій.

1974 – у Китаї виявлено "Теракотову армію" першого китайського імператора династії Цінь – глиняні статуї воїнів із кіньми, поховані понад 2 тис. років тому.

Хто народився 29 березня

1728 – Кирило Розумовський, український політичний та державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорізького.

1861 – Роман Залозецький, український вчений, перший голова Українського технічного товариства.

1918 – Олександр Довженко, радянський та український психотерапевт, нарколог, автор методу лікування алкогольної залежності за допомогою кодування.

1943 – Вангеліс, грецький музикант, композитор, майстер електронної музики.

1957 – Крістофер Ламберт, французький та американський кіноактор, продюсер, сценарист.

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