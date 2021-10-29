29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: unsplash.com

Яке народне та православне свято в українців 29 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 29 жовтня

Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day) почав відзначатися з 2006 року за ініціативи Всесвітньої організації боротьби з інсультом з метою проведення дій щодо запобігання цього захворювання у всьому світі.

Міжнародний день боротьби з псоріазом (World Psoriasis Day) – також медична дата, що відзначається з 2004 року, щоб донести до суспільства проблеми людей, які страждають від цього поширеного, але не заразного захворювання, способи профілактики та лікування.

День військового фінансиста Збройних сил України був заснований у 1999 році з метою підвищення авторитету службовців, які несуть службу у фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби ЗСУ загалом.

Іменинники 29 жовтня

День ангела відзначають: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

29 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Лонгіна, сотника, що при Хресті Господньому, преподобного Лонгіна, воротаря Києво-Печерського, в Далеких печерах.

Народне свято

У народі 29 жовтня шанувався Лонгін Сотник. Цього святого вважали зцілювачем від очних хвороб, йому молилися всі ті, хто мав проблеми із зором. А ще на Лонгіна перед зимою виносили надвір теплий одяг провітрити і наситити останніми теплими променями сонця.

Прикмети на 29 жовтня

на Лонгіна Сотника перший мороз і останнє сонце цілющі;

Якщо у цей день погуляти на свіжому повітрі, імунітет на зиму підніметься;

блідий місяць на Лонгіна – до швидкого снігу;

на день Лонгіна Сотника не можна займатися справами, що напружують очі.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 29 жовтня

1929 – день біржового краху в Америці, відомий як "чорний вівторок".

1969 – відбулася перша передача даних між двома комп'ютерами у мережі за проєктом ARPANET, що почали вважати днем народження Інтернету.

2011 – у Львові відкрито стадіон "Арена Львів" до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Хто народився 29 жовтня

1880 – Абрам Іоффе, радянський фізик, академік, дослідник напівпровідників.

1944 – Денні Лейн, британський музикант, автор пісень.

1961 – Олексій Горбунов, український актор театру та кіно.

1971 – Вайнона Райдер, американська актриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.