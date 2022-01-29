29 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 січня

День пам'яті героїв Крут – проводиться, починаючи з 2007 року, згідно з указом президента, на згадку про бій між підрозділом Червоної гвардії та загоном київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва.

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни (International Mobilization Day against Nuclear War) – відзначається в світі у річницю прийняття у 1985 році Делійської декларації з припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальшої ліквідації ядерних арсеналів у світі та усунення загрози ядерної війни.

Іменинники 29 січня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Максим, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

29 січня у православній церкві проводиться день поклоніння веригам, які скували апостола Павла. Вшановується пам'ять праведного Максима Тотемського, мучеників Спевсиппа, Єлевсиппа, Мелевсиппа, бабки їх Леоніли та з ними Неона, Турвона та Йовіли, мученика Данакта Іллірійського, читця.

Народне свято

У народі 29 січня відзначався день Петра, який також мав назву Петро-напівкорм. Святого Петра вважали покровителем худоби. Цього дня кожен господар дивився, скільки корму, сіна та соломи для худоби залишалося до початку весняного випасу. Якщо, за його підрахунками, запасів було менше половини, треба було економити.

Прикмети на 29 січня

на Петра-напівкорма витрачено половину корму;

якщо житнього хліба в коморах залишилося більше половини – влітку жито добре вродить;

туманний ранок у день Петра – погода буде ясною;

північний вітер у день Петра – до морозів;

якщо день на Петра видався морозним – літо буде спекотним;

сни на Петра – віщі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 січня

1616 – голландські мореплавці Якоб Лемер та Віллем Схаутен відкрили мис Горн – крайню південну точку Південної Америки.

1804 – відкрився Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна, один із найстаріших у східній Європі.

1886 – день народження першого у світі бензинового автомобіля, який сконструював німець Карл Бенц.

1896 – американець Еміль Груббе вперше у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1918 – відбувся бій під Крутами, а у Києві розпочалося більшовицьке повстання.

1978 – Швеція першою у світі заборонила використання аерозольних балончиків через їхню шкоду для озонового шару Землі.

Хто народився 29 січня

1860 – Антон Чехов, письменник-новеліст, драматург, класик російської літератури.

1939 – Олександр Гузь, радянський і український вчений у галузі механіки деформованих тіл та механіки суцільних середовищ, член Європейської академії наук.

1947 – Девід Байрон, британський співак, музикант, автор пісень, вокаліст гурту Uriah Heep.

1954 – Опра Вінфрі, американська актриса і телеведуча.

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