30 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

30 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 30 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 30 квітня
- Міжнародний день джазу (International Jazz Day) – проводиться шанувальниками музики, починаючи з 2012 року. Свято було встановлено під егідою ЮНЕСКО з метою сприяння музиці миру, єдності, розширенню контактів між людьми та 2022 року відзначає 10-річчя.
- Міжнародний день ветеринарного лікаря (World Veterinary Day) – проводиться під егідою Всесвітньої ветеринарної асоціації щорічно в останню суботу квітня, починаючи з 2000 року.
- День прикордонника України – професійне свято, встановлене 2018 року за президентським указом.
- Вальпургієва ніч – на останню квітневу ніч випадає язичницьке відьомське свято, присвячене зустрічі весни з літом та родючості.
Іменинники 30 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
30 квітня в православній церкві триває Світлий тиждень, що настав після Христового Воскресіння. Вшановується пам'ять священномученика Симеона, єпископа Перського, і з ним мучеників Авделая та Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусики, Азата, мучениці Аскітреї та багатьох інших, преподобного Акакія, єпископа Мелітинського,
Народне свято
У народі 30 квітня вшановувався Зосима Пасічник. Святого називали заступником бджіл та бджолярів. Цього дня намагалися доставити вулики на пасіки.
Прикмети на 30 квітня
- на Зосима розцвіли кульбаби – літо буде коротким;
- купові хмари на небі – погода зіпсується;
- на який хліб полетіли бджоли, той добре вродить;
- на Зосима не можна пекти хліб та булочки;
- також цього дня не можна лінуватися.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 квітня
- 1789 – Джордж Вашингтон став першим президентом США.
- 1918 – проголошено створення Кримської республіки.
- 1945 – під час Берлінської операції розпочався штурм рейхстагу.
- 1999 – у зв'язку із виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
Хто народився 30 квітня
- 1777 – Карл Фрідріх Гаус, великий німецький математик.
- 1848 – Олександра Єфименко, українська історикиня та етнографиня.
- 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник кіно.
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