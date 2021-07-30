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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

30 липня, 07:25

Ольга Козачок

Міжнародний день дружби, День сисадміна, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 липня.

30 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 30 липня

Іменинники 30 липня

День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.

Яке сьогодні церковне свято

30 липня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.

У народі 30 липня шанувалися Марина з Лазарем. Вважалося, що це час частих блискавок і блискавиць на небі.

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Прикмети на 30 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 липня

Хто народився 30 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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