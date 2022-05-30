30 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

30 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 30 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії – проводиться під егідою ВООЗ, головною метою якого є привернення уваги людей до важливих проблем здоров'я.

Міжнародний день фемінізму або День жіночої емансипації – встановлено на згадку про національну героїню Франції Жанни д'Арк.

Іменинники 30 травня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Афанасій, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостол Андронік

30 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола Андроніка та святої Юнії, мучеників Солохона, Памфаміра та Памфалону, воїнів, святителя Стефана, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 30 травня вшановувалась Євдокія Свистунья. Цього дня підгортали картоплю та зазивали дощі. Також вважалося, що у цей день дмуть сильні вітри.

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Прикмети на 30 травня

на Євдокію завжди сильні вітри;

яка погода стоїть на Євдокію, таким буде й усе літо;

якщо у цей день північний вітер – до холодного літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 травня

1431 – спалена на багатті національна героїня Франції Жанна д'Арк.

1896 – в Америці офіційно зафіксовано першу в історії ДТП.

1985 – відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан" у Франції.

Хто народився 30 травня

1846 – Карл Фаберже, відомий ювелір.

1887 – Олександр Архипенко, український скульптор, піонер кубістської скульптури.

1915 – Богдан Весоловський, український музикант, композитор, пісняр.

1934 – Олексій Леонов, радянський космонавт, що вперше вийшов у відкритий космос.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.