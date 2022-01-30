30 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

30 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 30 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 30 січня
- Міжнародний день круасану – 30 січня святкують кулінари, гурмани та любителі цієї популярної у світі випічки.
- Міжнародний день без інтернету (International Internet-Free Day) – проводиться світовою інтернет-спільнотою щорічно в останню неділю січня з метою хоч на один день відволікти людей від комп'ютерів та глобальної мережі, щоб прожити його в реальному світі, спілкуватися з іншими людьми наживо або присвятити час своєму хобі.
- Всесвітній день допомоги хворим на проказу – був організований ООН у 1953 році на згадку про Рауля Фоллеро, який присвятив своє життя боротьбі зі хворобою Хансена – проказою.
- День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ – був встановлений у 2011 році згідно з наказом міністра оборони України.
Іменинники 30 січня
День ангела сьогодні відзначають: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.
Яке сьогодні церковне свято
30 січня у православній церкві проводиться день поклоніння першому пустельнику і ченцю Антонію Великому, вшановується пам'ять преподобного Антонія Димського, преподобного Антонія Чорнозерського.
Народне свято
У народі 30 січня відзначався день Антона-перезимника, який також мав назву Антоніна-половина. Це означало, що половина зими залишилася позаду, попереду вже відчувається весна. Проте на Антона ще не вірили в теплу погоду, бо далі тривали холоди. На Антона люди віднаджували пристріт: поперек доріжки, що веде до будинку, гострим серпом креслили лінію. Вірили, що так можна відсікти неприємності і вони не прийдуть у дім.
Прикмети на 30 січня
- прийшла Антоніна – зими половина;
- перезимник теплом обнадіє, а потім обдурить – все морозом стягне;
- ворони сидять на верхівках дерев – до морозів;
- якщо на небі цього дня багато хмар – до хуртовини.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 січня
- 1868 – вийшла книга Чарльза Дарвіна про природний відбір.
- 1894 – Чарльз Кінг отримав патент на відбійний молоток.
- 1935 – американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів – шкалу Ріхтера.
- 1969 – відбувся останній імпровізований концерт The Beatles на даху студії Apple Corps у Лондоні.
- 1992 – Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).
- 2004 – створено першу статтю Вікіпедії українською мовою.
Хто народився 30 січня
- 1900 – Ісаак Дунаєвський, радянський композитор.
- 1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер, сценарист, актор.
- 1925 – Дуглас Карл Енгельбарт, американський комп'ютерник, творець комп'ютерної миші.
- 1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.
- 1951 – Філ Коллінз, британський співак і композитор.
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