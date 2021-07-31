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31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

31 липня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день рейнджера, Омельянов день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 липня.

31 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 31 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 31 липня

Іменинники 31 липня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

31 липня в православній церкві шанується пам'ять мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

У народі 31 липня відзначався Омельянов день. У цей період завершувалися жнива і влаштовувалися лазневі дні з віниками із жита і польових трав. Вважалося, що вони знімали втому після жнив. Також з Омельянова дня починалася пора заготовок на зиму варення і солінь.

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Прикмети на 31 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 липня

Хто народився 31 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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