31 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

31 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 31 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 31 березня

Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапу – щорічно проводиться 31 березня з метою нагадати людям про необхідність створення копій важливих документів, фотографій, відео та інших даних, щоб у разі пошкодження чи втрати їх можна було відновити.

Іменинники 31 березня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

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Яке сьогодні церковне свято

31 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима та Євкарпія, преподобного Анина, ченця.

Народне свято

У народі 31 березня відзначали день Кирила. Зазвичай погода в цей період була непередбачуваною, після весняної відлиги могли початися заморозки. Люди пересідали на вози, а санний шлях був уже ненадійний і навіть небезпечний, тому що можна було обдерти і поламати повози об намерзлий наст.

Прикмети на 31 березня

цього дня небажано виїжджати з дому;

не можна ходити по гостях, щоб не залишити свою удачу;

на Кирила і спереду, і ззаду – зима;

якщо на Кирила зацвітала мати-й-мачуха – скоро чекати на потепління.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 31 березня

1889 – у Парижі відбулося відкриття Ейфелевої вежі.

1893 – день народження застібки блискавки.

1901 – був випущений перший автомобіль Mercedes.

1909 – у Великій Британії розпочато будівництво пасажирського лайнера "Титанік".

1917 – у Києві відкрито першу українську гімназію.

2017 – на київському аеродромі у Святошині здійснив перший політ літак Ан-132D, розроблений АНТК "Антонов".

Хто народився 31 березня

1685 – Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор та органіст, представник епохи бароко.

1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрійський композитор.

1882 – Корній Чуковський, радянський дитячий письменник, перекладач.

1939 – Петро Рімар, український архітектор.

1943 – Крістофер Вокен, американський актор кіно та телебачення.

1954 – Лайма Вайкуле, радянська та латвійська естрадна співачка, актриса.

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