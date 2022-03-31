31 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

31 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 31 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 31 березня
- Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапу – щорічно проводиться 31 березня з метою нагадати людям про необхідність створення копій важливих документів, фотографій, відео та інших даних, щоб у разі пошкодження чи втрати їх можна було відновити.
Іменинники 31 березня
День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.
Яке сьогодні церковне свято
31 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима та Євкарпія, преподобного Анина, ченця.
Народне свято
У народі 31 березня відзначали день Кирила. Зазвичай погода в цей період була непередбачуваною, після весняної відлиги могли початися заморозки. Люди пересідали на вози, а санний шлях був уже ненадійний і навіть небезпечний, тому що можна було обдерти і поламати повози об намерзлий наст.
Прикмети на 31 березня
- цього дня небажано виїжджати з дому;
- не можна ходити по гостях, щоб не залишити свою удачу;
- на Кирила і спереду, і ззаду – зима;
- якщо на Кирила зацвітала мати-й-мачуха – скоро чекати на потепління.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 31 березня
- 1889 – у Парижі відбулося відкриття Ейфелевої вежі.
- 1893 – день народження застібки блискавки.
- 1901 – був випущений перший автомобіль Mercedes.
- 1909 – у Великій Британії розпочато будівництво пасажирського лайнера "Титанік".
- 1917 – у Києві відкрито першу українську гімназію.
- 2017 – на київському аеродромі у Святошині здійснив перший політ літак Ан-132D, розроблений АНТК "Антонов".
Хто народився 31 березня
- 1685 – Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор та органіст, представник епохи бароко.
- 1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрійський композитор.
- 1882 – Корній Чуковський, радянський дитячий письменник, перекладач.
- 1939 – Петро Рімар, український архітектор.
- 1943 – Крістофер Вокен, американський актор кіно та телебачення.
- 1954 – Лайма Вайкуле, радянська та латвійська естрадна співачка, актриса.
Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.