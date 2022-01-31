31 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

31 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 31 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 31 січня
- Міжнародний день ювеліра – професійне свято відзначають майстри, а також шанувальники коштовностей, оскільки саме у січні ювеліри реєструють свої таври.
- Міжнародний день зебри (International zebra day) – екологічне свято щорічно проводиться 31 січня з метою сприяння збереженню на планеті цих унікальних тварин.
Іменинники 31 січня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
31 січня у православній церкві вшановується пам'ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, преподобного Афанасія Сяндемського, Вологодського, преподобного Афанасія Наволоцького, преподобного Маркіана Кірського.
Народне свято
У народі 31 січня відзначався Афанасьєв день. За спостереженнями людей, у цей день наставали сильні морози. Вважалося, що на Афанасія нечиста сила вирує з особливою люттю і прагне нашкодити, а тому її важливо виганяти з житла молитвами та замовляннями.
Прикмети на 31 січня
- у холоди треба більше рухатися, бо мороз за ніс тільки ледачих хватає;
- прийшов Афанасій-мороз – бережи щоки та ніс;
- якщо на Афанасія почалася завірюха – ранньої весни чекати не варто;
- вода у водоймах убула – до посушливого літа;
- гарна погода у цей день – до ранньої весни.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 січня
- 1941 – створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів.
- 1955 – у США було продемонстровано роботу першого музичного синтезатора.
- 1958 – запущений перший американський супутник "Експлорер-1".
- 2020 – Brexit – опівночі з 31 січня на 1 лютого Велика Британія вийшла із Європейського Союзу.
Хто народився 31 січня
- 1797 – Франц Шуберт, австрійський композитор, основоположник романтизму у музиці.
- 1876 – Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності.
- 1911 – Ванга, болгарська ясновидиця.
- 1921 – Маріо Ланца, американський оперний співак, актор.
- 1921 – Владислав Стржельчик, радянський актор театру та кіно.
- 1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак, автор пісень, продюсер, танцюрист, актор.
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