4 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

4 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 4 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 4 квітня
- Міжнародний день Інтернету – відзначається з 1998 року у день пам'яті святого Ісидора Севільського, який вважається покровителем учнів, студентів та Інтернету.
- День веб-майстра – неофіційне свято відзначається цього дня тому, що порядок цифр у даті показує 404 – позначення помилки "Сторінка не знайдена", яка безпосередньо стосується роботи веб-майстрів.
- Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов'язаній із розмінуванням (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) – був проголошений ООН у 2005 році.
- Міжнародний день бродячих тварин – проводиться 4 квітня з метою виявити турботу про бродячих тварин на планеті.
Іменинники 4 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Василіса, Дар'я, Ісаакій, Поліна, Таїсія.
Яке сьогодні церковне свято
4 квітня в православній церкві розпочався 5-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять священномученика Василія, пресвітера Анкірського, мучениці Дросіди, дочки царя Траяна, преподобного Ісаакія Далматського.
Народне свято
У народі 4 квітня шанувався святий Василь. Цей день мав багато назв, і всі вони були пов'язані із настанням по-справжньому весняних днів: Василь Теплий, Василь Парник, Василь Капельник, Василь Сонячник. Під час будівництва нового будинку чи підсобних приміщень господарі дивилися, де падає крапель і куди течуть струмки. Ці місця вважали протореним водним шляхом і їх обминали, бо будинок тут не буде міцним.
Прикмети на 4 квітня
- на Василя крапель стукає;
- сонце встає у червоних колах – до гарного врожаю;
- хмари в небі – до швидкого потепління та дощів;
- сніг розтанув із північного боку мурашника – до довгого спекотного літа.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 4 квітня
- 1932 – англійський професор Чарльз Глен Кінг виділив вітамін C.
- 1949 – підписання Північноатлантичного договору та день народження НАТО.
- 1964 – пісні гурту "Бітлз" одразу в хіт-параді Billboard посіли 5 перших позицій, що стало рекордом.
Хто народився 4 квітня
- 1903 – Сигізмунд Навроцький, український радянський кінорежисер, сценарист.
- 1907 – Микола Коляда, український композитор, альпініст.
- 1932 – Андрій Тарковський, радянський режисер театру і кіно, сценарист.
- 1953 – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.
- 1965 – Роберт Дауні-молодший, американський актор, продюсер та музикант.
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