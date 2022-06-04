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4 червня: який сьогодні день, прикмети, іменини та що не можна робити

Ольга Козачок
4 червня, 07:25
Привітайте з іменинами Володимирів, Павлів та Софій. Ще можна обійняти улюбленця – 4 червня в США святкують день "Обійми свого кота"

4 червня у США святкується день "Обійми свого кота"

Сьогодні, 4 червня, День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ в Україні. День святого Василиска – у православному та народному календарі, яйця цього дня можна варити тільки крутими. З іменинами треба привітати Володимирів, Захарів, Іванів, Михайлів, Павлів, Софій, Федорів.

Дізнаємося про значущі та важливі події, що відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 4 червня.

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Який сьогодні день

  • День пам'яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України – нова пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України 2021 року. Сьогодні слід вшанувати пам'ять дітей, які загинули з 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей.
  • Міжнародний день боротьби з карієсом (Dental Caries Prevention Day) – заснований за ініціативи стоматологів 2013 року з метою боротьби з одним з найпоширеніших захворювань зубів.
  • День прапора в Естонії. Синьо-чорно-білий прапор був ухвалений естонською студентською спільнотою у 1884 році. А 1918 року прапор став офіційним.
  • Міжнародний день спойлера (International Spoiler Day) – неофіційне свято тих, хто любить псувати враження, було придумано в США та невдовзі поширилося всім світом.
  • День "Обійми свого кота". Ще одне неофіційне свято в США. Відрізняється особливою увагою до вихованців і, звісно, максимальною кількістю обіймів.

Яке сьогодні свято

4 червня у православній церкві вшановується пам'ять ІІ Вселенського собору, мучеників Василиска, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського.

У народі 4 червня відзначається день Василіска – міфічної істоти. Вона, за повір'ям, вилуплювалася з яйця цього дня. Щоб цього не сталося, всі знайдені курячі яйця варили крутими.

Прикмети на 4 червня

  • на Василиска розквітають усі квіти;
  • у день Василиска не можна працювати у полі та городі, щоб з розсади не виросли волошки;
  • багато оводів – до врожаю огірків;
  • сильні роси цього – до врожаю.

Цікаві та важливі події у світі 4 червня

  • 1800 – у Вашингтоні збудовано президентську резиденцію – Білий дім.
  • 1921 – у Франції вперше представлені парфуми Chanel №5.

Хто народився 4 червня

  • 1863 – Владислав Городецький, український архітектор.
  • 1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.
  • 1941 – Василь Литвин, український кобзар.
  • 1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка.

З місячним календарем для саду та городу на червень 2022 року можна ознайомитись тут.