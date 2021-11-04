4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

4 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 4 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 4 листопада

День залізничника України встановлений президентським указом у 2002 році на честь прибуття у 1861 році до Львова першого поїзда на території сучасної України.

Дівалі (Діпавалі) або "Фестиваль Вогнів" – головне індійське та індуїстське свято, яке у 2021 році випадає на 4 листопада. Символізує перемогу добра над злом, на честь чого повсюдно запалюються свічки та ліхтарики.

День Тутанхамона вшановується на честь виявлення в 1922 році гробниці стародавнього єгипетського фараона.

Іменинники 4 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Максиміліан, Микола, Серафим, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

4 листопада в православній церкві вшановується пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, сімох отроків у Ефесі: Максимиліана, Ямвлиха, Мартиніана, Діонісія, Антоніна, Константина (Єксакустодіана) та Іоана, мучеників Олександра, єпископа, Іраклія, воїна, та жон Анни, Єлисавети, Феодори та Глікерії. Андрониківської, Казанської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 4 листопада на честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері святкували Казанську осінню – бабину заступницю. Цей день люди називали кордоном між осінню та зимою. А якщо на цей день було призначено весілля, то такі сім'ї були щасливими та міцними.

Прикмети на 4 листопада

дощ на Казанську приведе гарний урожай;

з Казанської осінньої мороз невеликий, та стояти не велить;

до Казанської ще не зима, і з Казанської не осінь;

якщо на Казанську дощитиме – зима не за горами;

стоїть туман із ранку – можна чекати на відлигу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 листопада

1493 – експедиція Христофора Колумба відкрила архіпелаг Гваделупа.

1708 – український гетьман Іван Мазепа розірвав спілку з імператором Петром І та перейшов на бік Карла ІІ.

1879 – американець Джеймс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1890 – у Лондоні відкрилося метро – перша у світі підземна електрична дорога.

1922 – англійським археологом Хоуардом Картером було виявлено гробницю давньоєгипетського фараона Тутанхамона.

1946 – у Парижі утворено Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

1950 – у Римі прийнято Європейську конвенцію з прав людини.

Хто народився 4 листопада

1898 – Василь Кучабський, український військовий діяч, історик.

1910 – Семен Ластович, український кобзар, автор праці з історії та виготовлення бандури.

1933 – Чарльз Куен Као, китайський, британський та американський інженер-фізик, винахідник оптоволокна.

1956 – Ігор Тальков, радянський рок-музикант, співак, поет, автор-виконавець.

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