5 червня: яке сьогодні свято, прикмети, заборони та іменини

5 червня у Литві святкується День батька / Фото: Unsplash

Сьогодні, 5 червня, треба привітати працівників водної промисловості України, а в світі відзначається День довкілля.

А іменини святкують Олександр, Олексій, Андрій, Борис, Василь, Геннадій, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.

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Ті, хто святкують сьогодні день народження та народиться цього дня, будуть щасливими та багатими.

Найважливіші події, свята та заборони цього дня – нижче.

Який сьогодні день

День працівників водного господарства України . Відзначається з 2003 року кожної першої неділі червня.

. Відзначається з 2003 року кожної першої неділі червня. Всесвітній день довкілля (World Environment Day) – націлений, щоби привернути увагу людей до проблем захисту та охорони довкілля.

(World Environment Day) – націлений, щоби привернути увагу людей до проблем захисту та охорони довкілля. День Конституції святкує Данія .

. День батька у Литві . Як і в нас, цього дня діти вітають своїх тат, організовують сімейні посиденьки або пікніки.

. Як і в нас, цього дня діти вітають своїх тат, організовують сімейні посиденьки або пікніки. День кетчупу в США. Цей надзвичайно популярний соус народився під впливом соєвого, який завезли до Європи англійські моряки. У Штатах він набув свого звичного складу та смаку 1876 року.

Яке сьогодні свято

5 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Михайла, сповідника, єпископа Сінадського, преподобної Євфросинії, ігумені Полоцької.

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У народі 5 червня вшановувався Леонтій Огірник, його також звали Конопляником. Цього дня садили останні огірки та сіяли коноплі, їх пращури використовували в побуті, для особистої гігієни та в медицині.

Прикмети на 5 червня

якщо на Леонтія Огірника літає багато оводів – до хорошого врожаю огірків;

ті, хто народився цього дня, будуть щасливими та багатими;

якщо вночі будуть заморозки, буде холодно ще 40 днів;

якщо вранці буде сильний запах трави, вдень буде дощ.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 5 червня

1910 – у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку, створеному професором Олександром Кудашевим.

1919 – під час українсько-польської війни розпочалася Чортківська операція Української Галицької Армії (УГА).

1945 – у Берліні підписано Декларацію про поразку Німеччини.

1947 – в Америці оприлюднено програму допомоги повоєнній Європі "План Маршалла".

1981 – в Америці відкрито вірус імунодефіциту людини – СНІД.

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