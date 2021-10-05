5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

5 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels
Яке народне і православне свято в українців 5 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 5 жовтня
- Всесвітній День вчителя (World Teachers' Day) – професійне свято працівників сфери освіти, заснований ЮНЕСКО на честь Конференції про статус вчителів, яка відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі.
- День державної мови святкує Таджикистан.
- День республіки відзначає Португалія.
Іменинники 5 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Фока.
Яке сьогодні церковне свято
5 жовтня в православній церкві шанується пам'ять пророка Іони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Іони, пресвітера, батька святих Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертанних, мученика Фоки, вертоградаря, праведного Петра, колишнього митаря.
Народне свято
У народі 5 жовтня шанувалися Іона і Фока, яких пов'язували з буйством сильних вітрів і розгулом нечистої сили. А сам цей день ще називали листопадним, тому що від цього часу вітер зносив листя з дерев і починалася справжня осінь. Щоб не прогнівити вітер, не можна було стукати палицею по землі і розоряти мурашники.
Прикмети на 5 жовтня
- якщо листя з берези ще не опало – сніг випаде нескоро;
- святому Фоці молилися про порятунок від пожеж і утоплення;
- на Іонів день не можна їсти рибу.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 жовтня
- 1502 – Христофор Колумб відкрив Коста-Ріку.
- 1594 – почалося народне повстання під проводом Северина Наливайка.
- 1823 – в Англії став виходити перший медичний журнал "Ланцет".
- 1962 – в Англії вийшов перший сингл The Beatles – Love Me Do.
Хто народився 5 жовтня
- 1609 – Пауль Флемінг, німецький лікар і поет.
- 1864 – Луї Жан Люм'єр, французький винахідник кінематографа.
- 1902 – Рей Крок, американський ресторатор, творець мережі ресторанів McDonald's.
- 1947 – Браян Джонсон, британський музикант і поет, вокаліст групи AC/DC.
- 1957 – Лі Томпсон, британський музикант, учасник групи Madness.
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