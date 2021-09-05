5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

5 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 5 вересня

Міжнародний день благодійності (International Day of Charity) був заснований під егідою ООН і щорічно відзначається в багатьох країнах світу з 2013 року.

День підприємця – щорічно святкується в Україні у першу неділю вересня, починаючи з 1999 року.

День батька ( Father's Day ) – в першу неділю вересня святкує Австралія, Фіджі, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея.

День учителя відзначається в Індії.

Іменинники 5 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Яке сьогодні церковне свято

5 вересня в православній церкві проводиться віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять мученика Лупа, священномученика Іринея, єпископа Ліонського, святого Євтихія і Флорентія, святителя Калиника, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 5 вересня шанувався Луп брусничник. Як зрозуміло з назви, це був день активного збору стиглої брусниці і листя. Люди вірили, що в цей час вона набирає особливої сили. З ягід робили заготовки на зиму, а з листя варили цілющі чаї.

Реклама

Прикмети на 5 вересня

якщо на Лупа встигла брусниця – час збирати льон і овес;

якщо журавлі летять на південь, буде рання зима;

журавлі летять низько – до теплої зими;

листя падає на землю долілиць – до теплої зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 вересня

1015 – в боротьбі за київський престол князь Святополк Окаянний вбив брата – князя Гліба.

1862 – в Англії аеронавти Глейшер і Коксвелл на повітряній кулі піднялися на рекордну висоту 9 км.

1918 – Раднарком Росії видав декрет про початок червоного терору проти класових ворогів революції.

1967 – в СРСР оголошено амністію кримських татар після депортації.

Хто народився 5 вересня

1817 – Олексій Толстой, російський письменник, нащадок останнього українського гетьмана.

1912 – Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.

1939 – Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор (роль Джеймса Бонда).

1946 – Фредді Меркьюрі, англійський рок-музикант, лідер групи "Queen".

1951 – Майкл Кітон, американський кіноактор (роль Бетмена).

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.