5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

5 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 5 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 5 вересня
- Міжнародний день благодійності (International Day of Charity) був заснований під егідою ООН і щорічно відзначається в багатьох країнах світу з 2013 року.
- День підприємця – щорічно святкується в Україні у першу неділю вересня, починаючи з 1999 року.
- День батька (Father's Day) – в першу неділю вересня святкує Австралія, Фіджі, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея.
- День учителя відзначається в Індії.
Іменинники 5 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Єфрем, Іван, Микола, Павло.
Яке сьогодні церковне свято
5 вересня в православній церкві проводиться віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять мученика Лупа, священномученика Іринея, єпископа Ліонського, святого Євтихія і Флорентія, святителя Калиника, патріарха Константинопольського.
Народне свято
У народі 5 вересня шанувався Луп брусничник. Як зрозуміло з назви, це був день активного збору стиглої брусниці і листя. Люди вірили, що в цей час вона набирає особливої сили. З ягід робили заготовки на зиму, а з листя варили цілющі чаї.
Прикмети на 5 вересня
- якщо на Лупа встигла брусниця – час збирати льон і овес;
- якщо журавлі летять на південь, буде рання зима;
- журавлі летять низько – до теплої зими;
- листя падає на землю долілиць – до теплої зими.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 вересня
- 1015 – в боротьбі за київський престол князь Святополк Окаянний вбив брата – князя Гліба.
- 1862 – в Англії аеронавти Глейшер і Коксвелл на повітряній кулі піднялися на рекордну висоту 9 км.
- 1918 – Раднарком Росії видав декрет про початок червоного терору проти класових ворогів революції.
- 1967 – в СРСР оголошено амністію кримських татар після депортації.
Хто народився 5 вересня
- 1817 – Олексій Толстой, російський письменник, нащадок останнього українського гетьмана.
- 1912 – Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.
- 1939 – Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор (роль Джеймса Бонда).
- 1946 – Фредді Меркьюрі, англійський рок-музикант, лідер групи "Queen".
- 1951 – Майкл Кітон, американський кіноактор (роль Бетмена).
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