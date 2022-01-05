5 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

5 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 січня

Міжнародний розвантажувальний день – логічно, що після рясного, ситного, тривалого новорічного застілля настає час відпочинку та відновлення для шлунка, коли люди, які дотримуються здорового способу життя, сідають на дієту або починають харчуватися помірно.

Іменинники 5 січня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.

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Яке сьогодні церковне свято

5 січня в православній церкві вшановується пам'ять мучеників, іже в Криті: Феодула, Саторніна, Евпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида й Евареста, святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.

Народне свято

У народі 5 січня відзначався Федулів день. Святого Феодула шанували як хранителя свійської худоби та птиці. Цього дня люди наводили лад у хліві, пташнику та інших підсобних приміщеннях, а також смачно пригощали тварин. Господині традиційно пекли печиво у вигляді пташок та овечок, щоб захистити господарство від нечистої сили та привернути удачу в дім.

Прикмети на 5 січня

на Федула категорично не можна кривдити свійську худобу;

не можна нічого віддавати з дому;

по погоді у Федулів день судили про те, яким буде листопад;

яскраво горить вогонь у печі – до швидких морозів;

вітряний день на Федула – до багатого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 січня

1769 – шотландець Джеймс Ватт запатентував парову машину.

1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та ідиш.

1956 – до Антарктиди доставлено першу радянську Комплексну антарктичну експедицію.

1972 – Америка розпочала роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля.

Хто народився 5 січня

1855 – Кінг Кемп Жіллет, американський винахідник, перший виробник безпечних бритв.

1880 – Василь Верховинець, український композитор, мистецтвознавець.

1931 – Роберт Дюваль, американський актор, кінорежисер, продюсер.

1969 – Мерілін Менсон, американський музикант, співак, актор, лідер гурту Marilyn Manson.

1975 – Бредлі Купер, американський актор, продюсер, кінорежисер, співак.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.