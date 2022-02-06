6 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 6 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні й державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 лютого

Міжнародний день бармена (International Bartender's Day) – це професійне свято відзначається у день святого Аманда, покровителя виноробів, пивоварів, торговців, рестораторів та барменів.

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій , які калічать жіночі статеві органи – було організоване ООН з метою запобігання операціям та процедурам, спрямованим на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях.

День Боба Марлі (Bob Marley Day) – проводиться 6 лютого на Ямайці та в інших країнах у день народження найвідомішого виконавця у стилі регі.

Іменинники 6 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Герасим, Денис, Іван, Ксенія та Оксана, Микола, Павло, Тимофій.

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Яке сьогодні церковне свято

6 лютого у православній церкві вшановується пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької, преподобної Ксенії Римлянки, святителя Герасима Великопермського, мученика Іоанна Казанського, мученика Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія та Агапія, преподобного Македонія, Сирійського пустельника. Перенесення мощів преподобномученика Анастасія Перського.

Народне свято

У народі 6 лютого відзначався день Ксенії або Ксенії-напівзимниці. Зазвичай до цього часу вже було витрачено половину запасів хліба та інших продуктів, а також кормів для худоби. Залежно від кількості запасів господарі коригували свої витрати. Також цього дня вивчали ціни на ринку та стежили за природою.

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Прикмети на 6 лютого

Ксенія-напівзимниця ділить зиму навпіл, та не порівну;

якщо зерно подешевшало – до гарного врожаю;

якщо ціна на хліб низька, то до нового хліба вона не підніметься;

погода у день Ксенії показувала, якою буде весна.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 лютого

1900 – російський учений Олександр Попов уперше у світі передав по радіо сигнал лиха у морі.

1922 – укладено Вашингтонську угоду між США, Великою Британією, Францією, Італією та Японією про обмеження морських озброєнь.

1945 – створено Всесвітню федерацію профспілок.

1948 – угорський фізик Золтан Бей уперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження астрономії радіолокації.

1952 – 70 років тому зійшла на престол Єлизавета II, правляча королева та глава держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, глава 15 держав Співдружності Націй.

1996 – створено українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" на базі британської станції "Фарадей".

Хто народився 6 лютого

1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигазу.

1894 – Михайло Чіаурелі, грузинський радянський режисер, кіноактор, сценарист, скульптор, художник.

1895 – Пол Брегг, дієтолог, піонер американського руху за здоровий спосіб життя.

1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер, сценарист, актор, один з основоположників "нової хвилі" у кінематографі.

1945 – Боб Марлі, ямайський гітарист, вокаліст, композитор, "король регі".

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