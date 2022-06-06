6 червня: яке сьогодні свято, прикмети, іменини і що не можна робити

6 червня Днем журналіста в Україні
6 червня привітайте всіх, хто має відношення до журналістики. А ще можна спекти пиріг з яблучним пюре, як це робитимуть сьогодні багато хто в США.
Іменини у Олени, Івана, Микити та Федора. Цього дня заборонено влаштовувати велике прання, є ризик втратити сімейне щастя.
Отже, які ще прикмети сьогодні, важливі події, що відбулися цього дня, та різні свята – читайте нижче.
Який сьогодні день
День журналіста в Україні. Професійне свято всіх працівників ЗМІ: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів та редакторів.
День йо-йо, популярної іграшки. Була вигадана у 1930-х роках Дональдом Дунканом-старшим у США.
День кінотеатрів просто неба. 6 червня 1933 року вперше запрацював такий кінотеатр у місті Камден, США.
Національний день пирога з яблучним пюре у США. Став дуже популярним під час Першої світової війни. Тоді яблучне пюре було доступне, до того ж така випічка добре зберігалася.
Яке сьогодні свято
У народі 6 червня шанувався Симон Шипшина. Вважалося, що цього дня настає справжнє літо, адже починала цвісти шипшина або, як її ще називають, дика троянда.
Прикмети на 6 червня
- йде дощ на Шипшини – буде багато грибів;
- не можна обривати та обрізати квіти, вони можуть забрати з собою сімейне щастя;
- не можна цього дня прати речі, щоб не змити успіх та зіпсувати стосунки в сім'ї;
- шипшина цвіте – за собою літо веде;
- мед, зварений на пелюстках шипшини, зміцнює сили.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 червня
- 1882 – день народження електричної праски.
- 1962 – Джордж Мартін, продюсер фірми EMI, прослухав The Beatles.
- 1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс".
Хто народився 6 червня
- 1749 – Осип Дерибас, адмірал, один з засновників Одеси.
- 1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.
- 1903 – Арам Хачатурян, композитор.
Якщо займаєтеся садом та городом, то тут знайдете місячний календар на червень 2022 року.