6 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

6 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 6 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 6 травня
- Міжнародний день без дієт (International No Diet Day) – організований 30 років тому, у 1992 році англійкою Мері Еванс Янг, яка через бажання схуднути досягла стану анорексії, але потім вирішила надихнути жінок правильно харчуватися, любити та приймати себе такими, якими вони є.
- День піхоти в Україні – професійне свято було встановлено у 2019 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів Сухопутних військ ЗСУ.
Іменинники 6 травня
День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Анатолій, Валерій, Валерія, Георгій, Єгор, Іван, Юрій.
Яке сьогодні церковне свято
6 травня у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Георгія Переможця, мучениці цариці Олександри, мучеників Анатолія та Протолеона.
Народне свято
У народі 6 травня відзначався Юрій Весняний – одне з головних скотарських свят, яке також отримало назву Юр'їв день. У цей період починалися польові роботи, проводили перший вигін худоби на пасовища. А роса в цей день вважалася цілющою, тому нею намагалися вмитися і походити босоніж.
Прикмети на 6 травня
- у Юр'їв день весна на землю сходить;
- роса в Юр'їв день чудотворна і має цілющу силу;
- цього дня не можна ні з ким лаятися, бо в людину може потрапити блискавка.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 травня
- 1889 – у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
- 1986 – офіційно було оголошено про аварію на Чорнобильській АЕС.
- 1994 – відбулося урочисте відкриття тунелю під протокою Ла-Манш.
Хто народився 6 травня
- 1856 – Зигмунд Фрейд, лікар-психіатр, фундатор психоаналізу.
- 1868 – Гастон Леру, французький письменник, автор роману "Примара опери".
- 1929 – Георгій Мірецький, український композитор, піаніст.
- 1961 – Джордж Клуні, американський кіноактор.
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