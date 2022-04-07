7 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

7 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 квітня

Всесвітній день здоров'я (World Health Day) – проводиться на честь створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров'я. У 2022 році свято присвячене захисту здоров'я людини та планети, створенню суспільства, орієнтованого на благополуччя людини.

Міжнародний день пам'яті про геноцид тутсі в Руанді у 1994 році – був заснований ООН у 2003 році та проводиться з метою попередження геноциду та підтримки жертв насильства.

Іменинники 7 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Сава, Тихін.

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Яке сьогодні церковне свято

7 квітня у православній церкві відзначається велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Він встановлений на честь благої для всіх людей події: Діва Марія отримала від архангела Гавриїла благу звістку про зачаття і народження Нею Божественного Немовля. Святкування ікони Благовіщення Божої Матері.

Народне свято

У народі 7 квітня відзначалося Благовіщення, яке також називали Бабиним святом. Цей день іще називали святом весни, бо він збігався із початком нового сільськогосподарського року. Традиційно зерно перед посівом освячували. Ще один гарний звичай у день Благовіщення – випускати на волю білих голубів, що символізувало повернення птахів, готових вити гнізда і давати потомство.

Прикмети на 7 квітня

заморозки на Благовіщення буде багатий урожай;

якщо 7 квітня дощить – літо буде посушливим;

яка погода на Благовіщення – така буде і на Великдень;

у свято не можна нічого робити – навіть пташки цього дня гнізда не в'ють;

не можна сіяти насіння або висаджувати саджанці – може бути врожаю;

вбивати тварин – великий гріх;

під забороною сварки, образи, заздрість, погані думки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 квітня

1795 – у Франції запроваджено метричну систему та визначено одиниці довжини (метр) та маси (кілограм).

1946 – пройшла ратифікація Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 держав – членів ООН.

1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Хто народився 7 квітня

1880 – Олександр Богомазов, український графік, художник.

1891 – Оле Кірк Крістіансен, датський майстер іграшок, що створив гру LEGO.

1939 – Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1954 – Джекі Чан, гонконгський та американський актор, кінорежисер, майстер бойових мистецтв, каскадер.

1964 – Рассел Кроу, австралійський кіноактор та режисер.

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