7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

7 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 грудня

Міжнародний день цивільної авіації (International Civil Aviation Day) – проводиться щорічно під егідою ООН, починаючи з 1996 року з метою вшанування внеску цивільної авіації у соціальний та економічний розвиток багатьох держав.

Всесвітній день української хустки – відносно молоде свято, яке почало відзначатися з 2019 року з метою пропаганди та зберігання красивих українських традицій.

День місцевого самоврядування в Україні – це професійне свято було організоване на честь прийняття у 1990 році закону про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування.

Іменинники 7 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Корнілій, Марк, Митрофан, Михайло, Порфирій.

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Яке сьогодні церковне свято

7 грудня в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Катерини, великомученика Меркурія, преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського, мучениці Августи, мучеників Порфирія Стратилата і 200 воїнів, преподобної Мастридії, мучениці Філофеї.

Народне свято

У народі 7 грудня вшановувалась Катерина Санниця. Це був час, коли люди активно обкатували санний шлях. А першими в санях мали прокотитися молодята, які зіграли восени весілля. Святу Катерину шанували як покровительку наречених і весіль, помічницю при пологах, а тому день ще називався Катерина Женодавиця. Незважаючи на те, що це церковне свято, на день Катерини незаміжні дівчата традиційно ворожили на наречених.

Прикмети на 7 грудня

якщо яблуневу чи вишневу гілочку поставити у воду, і вона зацвіте до Різдва – значить, незабаром буде весілля;

якщо фруктову гілку дівчина сховає під подушку – вночі на Катерину їй насниться наречений;

ясна погода на Катерину – до морозної зими;

зірки на небі світять тьмяно – незабаром буде снігопад;

якщо сніг випав на суху землю, наступний рік буде неврожайним.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 7 грудня

1678 – перший європеєць Луї Енпен виявив Ніагарський водоспад.

1941 – під час Другої світової війни Японія напала на Перл-Харбор, після чого Америка оголосила війну Японії.

1972 – пройшов запуск космічного корабля "Аполлон-17", який здійснив останню в програмі "Аполлон" посадку на Місяць.

1988 – землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан, загинуло 25 тисяч осіб.

Хто народився 7 грудня

1598 – Джованні Лоренцо Берніні, італійський архітектор і скульптор.

1805 – Жан Ежен Робер-Уден, швейцарський ілюзіоніст, родоначальник сучасної магії.

1900 – Катерина Білокур, українська художниця, представниця "наївного мистецтва".

1950 – Віталій Садовський, український художник та іконописець.

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