7 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

7 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 червня

Всесвітній день безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day) – організований у 2019 році під егідою ООН з метою впровадження ідеї здорового та повноцінного харчування, подолання проблеми голоду в окремих регіонах планети, досягнення принципів здорового способу життя для людей.

День шоколадного морозива – національне кулінарне свято США, яке набуло популярності у світі серед любителів цього десерту.

Іменинники 7 червня

День ангела сьогодні відзначають Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

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7 червня у православній церкві відзначається третє знайдення голови Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Вшановується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

Народне свято

У народі 7 червня відзначався Іванів день, який також називали Медяні роси, тому що в цей період на рослинах спостерігалася велика кількість рідини, яку виділяє попелиця і яку дуже полюбляють мурахи. Вважалося, що ця роса завдає шкоди не тільки людям, але також худобі та рослинам.

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Прикмети на 7 червня

рясно цвіте горобина – буде багатий урожай вівса;

якщо на Іванів день горобина ще не розцвіла – до пізньої осені;

на Іванів день не можна виганяти на пасовищу худобу, доки не зійде медова роса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 червня

1632 – в Індії закладено мавзолей Тадж-Махал.

1965 – корпорація Sony представила перший відеомагнітофон.

1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення щодо перепідпорядкування союзних підприємств на території держави.

Хто народився 7 червня

1827 – Георгій Андрузький, український громадський діяч, науковець, поет.

1848 – Поль Гоген, французький живописець-постімпресіоніст.

1917 – Дін Мартін, американський актор та співак.

1940 – Том Джонс, англійський співак.

1958 – Прінс, американський музикант, співак, гітарист.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.