8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 8 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 2 лютого
- День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) – проводиться щорічно, починаючи з 2004 року, у другий вівторок лютого з метою захисту користувачів від негативного впливу світової інформаційної Мережі.
Іменинники 8 лютого
День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Філіп.
Яке сьогодні церковне свято
8 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними семи воїнів, преподобного Симеона Старого, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії і Абхазії. Перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського.
Народне свято
У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю в грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними і ходять по землі. Також цей день називали гороховим, тому що по гороху намагалися визначити, яка буде погода.
Прикмети на 8 лютого
- Федір Студит землю студить;
- Яким видався цей день, такою буде прийдешня весна;
- якщо сухі горошини дзвінко катаються по блюду – до морозів та неврожаю;
- якщо ж горох катається безшумно – до снігопаду та гарного року;
- тим, хто народився цього дня, потрібно було їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 лютого
- 1879 – у Канаді Сендфорд Флемінг вперше запропонував ідею про запровадження всесвітнього часу.
- 1921 – РНК УСРР прийняла декрет про заповідник "Асканія-Нова".
- 1956 – у Лондоні введено в експлуатацію двоповерховий автобус "Рутмайстер", який згодом став символом Лондона.
Хто народився 8 лютого
- 1828 – Жуль Верн, французький письменник, засновник наукової фантастики.
- 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, учений-енциклопедист, автор Періодичної системи хімічних елементів.
- 1920 – Лана Тернер, американська кіноактриса.
- 1928 – В'ячеслав Тихонов, радянський та російський кіноактор.
- 1930 – Діана Петриненко, українська, радянська співачка.
- 1932 – Джон Вільямс, американський композитор та диригент.
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