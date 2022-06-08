8 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

8 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 8 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 8 червня
- Всесвітній день океанів (World Ocean Day) – екологічне свято, яке проводиться під егідою ООН і націлене на привернення уваги до проблем Світового океану та захисту мешканців морів.
- Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря – свято людей, які прагнуть затишку і порядку в домі та присвятили себе веденню домашнього господарства та вихованню дітей.
- Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку (World Brain Tumor Day) – відзначається з 2000 року з метою підвищення обізнаності людей та поширення методів лікування цього захворювання.
Іменинники 8 червня
День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карп, Макар, Юрій.
Яке сьогодні церковне свято
8 червня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Карпа та Алфея, мучеників Аверкія та Олени, преподобного Іоанна Психаїта сповідника, мученика Георгія Нового.
Народне свято
У народі 8 червня вшановувався Карпо Карполов. Як видно з назви дня, це був період, коли рибалки вирушали на рибний промисел.
Прикмети на 8 червня
- у Карпів день найкраще ловиться риба короп;
- якщо на Карпа багато комарів – червень буде дощовим;
- на день Карпа корисно дихати цілющим повітрям квітучої шипшини.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 червня
- 1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
- 1824 – день народження пральної машини.
- 1869 – день народження порохотяга.
- 1947 – вперше відкрито судноплавство по всьому Дніпру.
Хто народився 8 червня
- 1810 – Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст.
- 1910 – Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник-фантаст.
- 1977 – Каньє Вест, американський репер.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.