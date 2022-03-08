8 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

8 березня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 8 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 березня

Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – Всесвітній день жінок, який спочатку був організований з метою відстоювання жінками своїх прав, свобод та утвердження рівності, починаючи з середини XIX століття. В наш час 8 Березня відзначається під егідою ООН та в багатьох країнах є національним святом та вихідним днем .

– Всесвітній день жінок, який спочатку був організований з метою відстоювання жінками своїх прав, свобод та утвердження рівності, починаючи з середини XIX століття. В наш час 8 Березня відзначається під егідою ООН та в багатьох країнах є національним святом та вихідним днем . День матері – святкується 8 березня у багатьох країнах світу.

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Іменинники 8 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

8 березня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, преподобних Іоана, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, Мойсея і Даміана, пустельників сирійських, преподобного Олександра, ченця, ігумена обителі "Невсипущих".

Народне свято

У народі 8 березня відзначався Полікарпів день. Цього дня незаміжні дівчата чекали на подарунки від шанувальників і намагалися не проводити час у жіночому колективі, щоб не засидітися в дівках.

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Прикмети на 8 березня

на Полікарпів день сорока в лісі за гніздо взялася;

погана прикмета, якщо сорока в цей день скаче по даху;

на Полікарпа категорично не можна прибирати павутину вдома.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 березня

1857 – у Нью-Йорку пройшов "марш пустих каструль", що став передумовою майбутнього Міжнародного жіночого дня.

1910 – у Копенгагені рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу 8 березня було оголошено Міжнародним жіночим днем.

1965 – у СРСР Міжнародний жіночий день 8 Березня оголошено неробочим днем.

Хто народився 8 березня

1856 – Порфирій Мартинович, український художник, графік.

1906 – Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.

1921 – Інна Коломієць, українська художниця, скульптор.

1990 – Макс Барських, український співак, композитор та автор пісень.

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