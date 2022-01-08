8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 8 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 8 січня
- День метро – відзначається щорічно на честь запуску першої у світі лондонської підземки 1863 року.
Іменинники 8 січня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Ісаакій, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.
Яке сьогодні церковне свято
8 січня у православній церкві проводиться віддання свята Різдва Христового, Собор Пресвятої Богородиці. Вшановується день пам'яті священномученика Євфимія, єпископа Сардійського, преподобного Костянтина Синадського, преподобного Евареста. Проводиться святкування на честь ікон Божої Матері: Віленської-Остробрамської, іменованих "Трьох Радощів"; "Милостива"; Барловської "Блаженне Чрево".
Народне свято
У народі 8 січня проводилося Бабине свято, яке було важливим насамперед для повитух та породіль. За традицією жінки разом із дітьми відвідували повитух, які приймали пологи, і робили їм подарунки. Також до церкви приносили пироги, щоб подати їх Богородиці.
Початок Святок – це найкращий час для ворожіння, яке проводилось до свята Водохреща. Традиційно дівчата ворожили на нареченого, долю, кохання, врожай та весело проводили час.
Народні прикмети 8 січня
- щоб діти росли здоровими й міцними, цього дня їх піднімали вище за свою голову;
- цього дня не можна купувати мотузки;
- зранку пищать синички – ввечері вдарить мороз;
- ворони кричать – до снігопаду та хуртовини;
- ясна погода дасть урожай проса влітку.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 січня
- 1851 – французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо осі.
- 1919 – у Закарпатській Гуцульщині встановилася українська Гуцульська Республіка.
- 2004 – спущений на воду британський морський лайнер Queen Mary 2, на той час найбільше пасажирське судно у світі.
Хто народився 8 січня
- 1824 – Вілкі Коллінз, англійський письменник-романіст, драматург.
- 1886 – Степан Шкурат, український радянський актор театру та кіно.
- 1888 – Гнат Юра, український радянський театральний режисер, актор театру і кіно.
- 1935 – Елвіс Преслі, американський співак, актор, "король рок-н-ролу".
- 1941 – Борис Вальєхо, американський художник у стилі фентезі.
- 1947 – Девід Бові, британський рок-співак, автор пісень, продюсер, художник, актор.
- 1980 – Рейчел Ніколс, американська актриса кіно та телебачення, модель.
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