9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

9 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 9 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

Міжнародний день стоматолога (International Day of dentist) – неофіційне свято зубних лікарів щорічно проводиться 9 лютого приблизно у день вшанування католицької святої Аполлонії та святителя Іоанна Златоуста, яких вважали рятівниками від зубного та іншого болю.

Міжнародний день піци – відзначають поціновувачі та шанувальники італійської національної страви у всьому світі – – відзначають поціновувачі та шанувальники італійської національної страви у всьому світі – піци

Іменинники 9 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

9 лютого у православній церкві згадується перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста, константинопольського архієпископа та богослова, якого називали одним із трьох Вселенських святителів та вчителів.

Народне свято

У народі 9 лютого вшановувався день Златоуста. У своїх молитвах люди просили святого Іоанна дати їм освіту і розум, допомогти в усвідомленні духовної грамоти і наставити на шлях істинний у періоди відчаю. А ще цього дня промовляли особливе замовляння від зубного болю. Також на Златоуста з особливою увагою ставилися до домівки. Цього дня важливо було затопити піч так, щоби одразу розгорілися усі поліна.

Прикмети на 9 лютого

якщо у день Золотоуста хмари йдуть проти вітру – бути снігу;

пітніють шибки цього дня – до швидкого потепління;

верхівки кучугур зверху закруглилися – буде гарний урожай;

якщо всі дрова спалахнули у печі – в домі буде мир і достаток;

спіткнутися, обпектися або порізатися – погана прикмета;

також у день Золотоуста небажано дарувати та приймати подарунки.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 лютого

1896 – у Санкт-Петербурзі пройшов перший чемпіонат світу з фігурного катання.

1900 – американський тенісист Дуайт Філлі Девіс заснував названий на честь нього Кубок Девіса.

1918 – укладено договір між УНР та Центральними державами.

Хто народився 9 лютого

1441 – Алішер Навої, східний поет, філософ-суфіст.

1826 – Костянтин Трутовський, український живописець та графік.

1874 – Всеволод Мейєрхольд, російський та радянський театральний режисер та актор.

1942 – Керол Кінг, американська співачка, піаністка, автор пісень.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.